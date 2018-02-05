Когда откроют транспортную развязку в Алматы 

Срок завершение строительства транспортной развязки на пересечении проспекта Сейфуллина - улицы Жансугурова запланирован на конец 2019 года.

Стало известно, когда сдадут транспортную развязку на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова в Алматы. Об этом сообщил аким Жетысуского района Алматы Мухтар Тажибаев во время отчетной встречи перед населением, передает МИА «Казинформ».

«В 2018 году продолжится строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Сейфуллина - улицы Жансугурова, срок завершение строительства запланирован на конец 2019 года. Продолжается пробивка проспекта Назарбаева до улицы Жансугурова, срок завершения строительства - декабрь 2018 года», - сказал Мухтар Тажибаев.

Напомним, строительство транспортной развязки Сейфуллина - Жансугурова в Алматы рассматривалось в 2015 году. Городские власти отложили проект на два года из-за отсутствия финансирования.

Как сообщили в акимате Жетысуского района, присоединенный к городу микрорайон Первомайский получит собственную амбулаторию.

«Проведены обследования всех инженерных сетей. Управлением энергетики и коммунального хозяйства города Алматы разрабатывается проектно-сметная документация по реконструкции инженерных сетей. После следует процесс прохождения государственной экспертизы, по окончанию которой будет подана заявка на утверждение бюджета. По мере выделения бюджетных средств будут рассмотрены сроки строительства. После завершения проекта по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения, будут проведены работы по благоустройству: уличное освещение, установка новых бордюров, асфальтирование улиц, посадка зеленых насаждений и установка знаков дорожного движения, остановок», - сообщили в акимате.

По словам акима района, в 2018 году к жилым массивам по улицам Палладина, Бурундайская и Ходжамьярова будут проведены магистральные газовые сети.

Фото: Motor.kz