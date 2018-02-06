Подозрительную купюру в десять тысяч тенге обсуждают в Сети
Казахстанцев смутили отличающиеся голуби.
Пользователи соцсетей обсуждают фотографию, на которой изображены две купюры номиналом десять тысяч тенге, передает Zakon.kz.
"Будьте осторожны! Подделка 10000 купюры, разница - голубь белый", - говорится в описании фотографии.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Национальный банк РК.
Фото: Inalmaty.kz.
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