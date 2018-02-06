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Подозрительную купюру в десять тысяч тенге обсуждают в Сети

6 февраля 2018, 10:44

Казахстанцев смутили отличающиеся голуби.

Пользователи соцсетей обсуждают фотографию, на которой изображены две купюры номиналом десять тысяч тенге, передает Zakon.kz.

"Будьте осторожны! Подделка 10000 купюры, разница - голубь белый", - говорится в описании фотографии.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Национальный банк РК.

Фото: Inalmaty.kz.


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