ЛРТ в Алматы будет протяженностью почти 23 км

Сегодня на площадке РСК города Алматы прошел брифинг на тему: «Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры города», сообщает Zakon.kz.

В ходе брифинга выступил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы Максут Исахов.

По его словам, в рамках реализации проекта «Строительство и модернизация объектов автоматизированной системы управления дорожного движения» в 2017 году Управлением построено 10 регулируемых пешеходных переходов, реконструировано 3 светофорных объекта, обустроено 105 нерегулируемых пешеходных переходов через магистральные многополосные улицы с большой интенсивностью пешеходного движения, высокой аварийностью, включая детские учреждения.

Продолжаются работы по реконструкции улично-дорожной сети 1-ой части линии БРТ (высокоскоростного автобусного сообщения) и проектируется строительство 2-ой части и депо.

Продолжается строительство второго пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена в г. Алматы, который включает станции «Сарыарка» и «Достық» и линию метро протяженностью 3,1 км. Рост пассажиропотока с вводом данных станций увеличится в 1,5 раза и составит 18 млн. в год,-подытожил он.

Так же М.Исахов отметил, что для снижения загрязнения атмосферного воздуха и улучшения пассажирских перевозок ведется подготовка к внедрению проекта ЛРТ (легко-рельсовый транспорт), протяженностью 22,72 км.

Фото с сайта 24.kz