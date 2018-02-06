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Проспект Н.Назарбаева продлят в Алматы

6 февраля 2018, 13:40

Пробивка асфальтного покрытия ведется до улицы Жансугурова.

Проспект Назарбаева в Алматы отремонтируют и продлят до улицы Жансугурова. Об этом рассказал руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы Максут Исахов после пресс-конференции в Региональной службе коммуникации, передает Today.kz.

89 улиц планируют охватить средним ремонтом в 2018 году в Алматы.

"Для повышения пропускной способности города у нас ведутся работы по строительству транспортных развязок и дорог. К примеру, в 2017 году завершены работы и введен в эксплуатацию второй участок по продлению проспекта Абая от улицы Ауэзова в микрорайоне "Калкаман" до границы города. Ведется пробивка проспекта Назарбаева до улицы Жансугурова с эстакады через железнодорожные пути", - сказал Исахов.

М. Исахов отметил, что в 2017 году было отремонтировало 184 километра алматинских дорог.


Фото из открытых источников


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