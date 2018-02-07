Режим ЧП объявили в Кызылординской области

В Сырдарьинском районе Кызылординской области объявлено чрезвычайное положение. Река Сырдарья пробила защитную дамбу в районе аула имени Калжан ахуна, и вода затопила более 2000 гектаров сельхозугодий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Вода пробила дамбы в семи местах, - уточнили нам специалисты. С опасных участков вывезена вся живность. Дамбу прорвало еще 29 января. С тех пор со стихией пытаются справиться две подрядные организации. А это - шестьдесят человек и 16 единиц спецтехники. Но 1300 метров прорыва залатать пока не удается.

"По Сырдарьинскому району объявлено чрезвычайное положение. Аким области провел заседание комиссии по чрезвычайной ситуации. Протяженность Сырдарьи по области составляет 1 274 километра. На 1111 из них установился ледостав толщиной от 20 до 60 сантиметров, под ним стоит шуга на 2-2,5 метра. Отсюда и заторы. Из-за заторов, в свою очередь, поднимается уровень воды и происходят у нас сейчас разливы", — рассказал заместитель руководителя управления по мобилизационной подготовке Кызылординской области Габит Жанабаев.

Разрушенную дамбу планируют восстановить в течение двух-трех дней. А бороться с водой на полях будут уже весной, сейчас она замерзла. В последние дни в регионе установилась морозная погода. Уже сейчас область переходит в режим повышенной готовности. Теперь главная задача противопаводкового штаба — не допустить, чтобы вода добралась до населенных пунктов.

Фото: © Sputnik / Александр Кряжев/Владимир Сергеев