В Астане жильцы многоэтажки напуганы странными метками на дверях своих квартир

Вызов в домофон и молчание в ответ также может служить сигналом для взломщиков.

В Астане жильцы одного из жилых домов стали опасаться за сохранность своих квартир. С прошлой недели люди обнаруживают явные метки на дверных замках. Жители боятся, что таким образом воры-домушники могли помечать свои цели, передает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

– Жители начали писать, что у них появились метки в сердцевинах замков на железных, царапины, метки ручками на дверных проемах. Люди разные версии излагают. Одни говорят, что возможно, это воры метки ставили, кто-то говорит, может, дети баловались, некоторые говорят, что надо на всех этажах камеры устанавливать, - сообщила менеджер ЖК «Арнау-4» Дана Кабдулдина.

Стоит отметить, что такие факты замечены уже в нескольких домах Астаны. Специалисты подтверждают, что, возможно, пометки были сделаны для того, чтобы понять, как часто хозяева появляются дома. Вызов в домофон и молчание в ответ также может служить сигналом для взломщиков.

– В случае обнаружения таких меток, нужно предпринять действия по обеспечению безопасности своей квартиры. Возможно, заменить замок, и желательно иметь замки нескольких конфигураций. Допустим, чтобы одни были плана французского замка, другие плоские – их будет тяжело подобрать, - сказал технический директор охранного агентства Тимур Бжиков.

Фото: 31 канал