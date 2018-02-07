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Потрясающий советский пин-ап

7 февраля 2018, 11:13

Плакаты нарисовал художник Валерий Барыкин.

BigPicture.ru опубликовал восхитительные иллюстрации, сочетающие в себе стилистику социальных плакатов времен Советского Союза и американских постеров 60-х годов в стиле пин-ап.


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