Потрясающий советский пин-ап
7 февраля 2018, 11:13
Плакаты нарисовал художник Валерий Барыкин.
BigPicture.ru опубликовал восхитительные иллюстрации, сочетающие в себе стилистику социальных плакатов времен Советского Союза и американских постеров 60-х годов в стиле пин-ап.
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