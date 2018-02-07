В Алматинской области увеличиваются молокоперерабатывающие предприятия

Вслед за развитием сахарной свеклы в регионе немало важное внимание уделяется молочному производству, передает zakon.kz.

Местные аграрии поддерживают политику Президента Нурсултана Назарбаева « Цифровой Казахстан». Так в 2017 году в селе Балпык би открылась первая, роботизированная молочно-товарная ферма ИП «Каримов». Его производственная мощность составляет две тысячи тонн молока в сутки.

Сейчас в фермерском хозяйстве содержатся 164 коровы, а общая вместимость фермы составляет 400 голов КРС.

Комплекс весь автоматизирован, поэтому трудоустроены там 70 человек.

- Мы работаем без малейшего присутствия человека. У нас только сидят инженеры и программисты. Корова сама кушает, и решает, когда ей доиться. Она заходит в специальное помещение, где в дело включаются сенсоры движения, и другие механизмы – роботы доят корову. Затем животное самостоятельно уходит, - проинформировал нас директор фермы Рахим Каримов.

На примере ИП «Каримов» мы видим, что умные технологии благотворительно влияет на АПК.

Увеличить количество таких предприятий планируют фермеры области.

Напомним, показателям прошлого года объем валовой продукции сельского хозяйства Алматинской области составил 647,5 млрд. тенге, индекс физического объема – 103,3%.

Не остается без внимания и кооперативы. По области созданы более ста пятидесяти сельскохозяйственных кооперативов из них по заготовке молока – 37. В прошлом году кооперативами заготовлено 18,1 тыс. тонн молока.

С начало года введено девятнадцать откормочных площадок , расширена молочно товарная ферма на 840 голов ТОО «Байсерке Агро» Талгарского района и завезено 200 голов коровы из Европы в молочно-товарную ферму ТОО «Тастобе Агро Фуд» Каратальского района .

Всего по области функционируют 78 откормочных площадок и 64 молочно товарных ферм.

Подчеркнем, по сравнению с 2016 годом в области возросла поголовья КРС. Благодаря чему производство молока на 3,8% стало больше.

Помимо этого успешно реализуются программы «Сыбаға», «Алтын Асық», «Құлан»

Алматинская область является одним из преуспевающих регионов в сфере сельского хозяйства. Жетысусцы явно следуют словам Лидера Нации: « Мы государство аграрное. И наши аграрные возможности - это наш будущий стимул и наша перспектива».