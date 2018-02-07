Расследование в распределении научных грантов просят провести депутаты

На заседании Мажилиса парламента РК депутат Меруерт Казбекова, озвучивая свой запрос к премьер-министру страны, попросила проверить наличия коррупционных нарушений при распределении бюджетных средств, выделенных на развитие науки, передает корреспондент Zakon.kz.

«Депутатская фракция ДПК «Ак жол» просит рассмотреть факты на предмет наличия коррупционных нарушений при распределении бюджетных средств, выделенных на развитие науки», - сказала она.

При этом депутат пояснила, что это были за факты. М. Казбекова напомнила, что в январе этого года в СМИ было опубликовано открытое письмо группы ученых-аграриев в адрес Генпрокурора и Председателя Агентства по делам госслужбы по поводу нарушений в системе проведения конкурсов по грантовому финансированию научных исследований в сфере АПК на 2018-2020 годы, проводимом Министерством образовании и науки РК.

«В частности, вопросы ученых вызывает легитимность состава экспертов национального научного совета, по решению которых в течение 3-х лет будут выплачиваться из бюджета немалые денежные средства. Конкурс проводится в несколько этапов. Первый этап - специализированная экспертиза независимых международных и отечественных экспертов, а на втором этапе - самых достойных выбирают члены национальных научных советов», - пояснила парламентарий.

По ее словам, в этом году результаты второго этапа конкурса по направлению «Устойчивое развитие АПК и безопасность сельхозпродукции» шокировали ученых - совет проигнорировал результаты первого этапа и одобрил проекты, набравшие всего 16-19 баллов, отклонив работы, имеющие свыше 30 баллов и занявшие 10-15 места.

«К примеру, получила финансирование заявка одного из руководителей совета с 20 баллами, которая занимала 450 место среди 582 заявок. Буквально на днях СМИ распространили комментарии председателей научных советов по этой ситуации. Так, по их словам, баллы являются одним из составляющих, но не определяющим при принятии решения. Считаем, что такое объяснение лишает смысла саму процедуру этапности конкурса. К тому же экспертиза на первом этапе стоит немалых денег - 1 экспертиза - 250 долларов США, на 4500 заявок государством потрачено более миллиарда тенге», - возмутилась депутат.

В итоге, как она добавила, около полусотни научных проектов, получивших высокие оценки зарубежных экспертов, остались без госфинансирования. В числе отклоненных оказались и проекты, направленные на цифровизацию АПК в соответствии с поручениями Главы Государства.

«Одна из причин такой ситуации, по мнению ученых-аграриев, в нарушении правил формирования советов. В их составах не должно быть более одного работника из одной организации. Но в совете по АПК 3 из 17 членов - представители одного ВУЗа, 2 - одного НИИ. В то же время в совет не вошли представители из более крупных университетов и НИИ. Проигнорировано требование о включении в совет зарубежных ученых-представителей ведущих мировых научно-образовательных организаций, имеющих индекс Хирша не менее 10 за последние 5 лет», - указала М. Казбекова.

«Кроме того, по нашему мнению, членами совета не могут быть руководители рассматриваемых проектов и аффилированные с ними лица. В противном случае, в системе грантового финансирования будут созданы условия для протекционизма и лоббирования интересов отдельных лиц и групп ученых через «протаскивания своих людей» в состав советов», - добавила мажилисвумен.

Также, по ее мнению, вызывает вопросы и скорость принятия решений - свыше 580 проектов по АПК были рассмотрены всего за 3 дня, хотя по другим направлениям рассмотрение продолжалось еще 2 недели.

«Мы вынуждены констатировать, что в системе грантового финансирования научных разработок ничего не изменилось. Для чего тогда государство выделяет огромные суммы, если они не достигают поставленных целей? Означает ли это, что разработки отечественных ученых не нужны казахстанской экономике? Все это приводит к потере веры ученых в справедливость, дискредитирует саму идею развития аграрной науки и превращения ее в движущую силу сельского хозяйства, о чем постоянно говорит Президент», - заключила депутат.

Ксения Давыдова, Астана.

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