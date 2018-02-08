За кого будут болеть казахстанцы на Олимпиаде

Во время зимних Игр в Пхенчхане жители Казахстана будут больше всего следить за соревнованиями по хоккею, биатлону и фигурному катанию. К таким выводам пришел Яндекс на основе анализа поисковых запросов казахстанцев об Олимпиаде, сообщает Zakon.kz.

Жители Казахстана больше всего ждут соревнований по хоккею. Этот вид спорта по количеству запросов оказался немного популярнее биатлона и в 4 раза более интересен пользователям, чем фигурное катание. Меньше всего казахстанцы будут следить за лыжным двоеборьем, санным и горнолыжным спортом.

Среди спортсменов наиболее популярен пятикратный чемпион Казахстана по фигурному катанию Денис Тен. На втором месте по количеству запросов лыжник Алексей Полторанин. Большие надежды возлагают жители Казахстана и на чемпионку мира по биатлону Галину Вишневскую. Также казахстанцы будут смотреть выступления Элизабет Турсынбаевой и соревнования с участием Абзала Ажгалиева.

Топ-3 самых популярных дисциплин у казахстанцев на предстоящей Олимпиаде:

Хоккей

Биатлон

Фигурное катание



Топ-3 дисциплин, за которыми казахстанцы будут следить меньше всего:

Горнолыжный спорт

Санный спорт

Лыжное двоеборье



Топ-5 популярных спортсменов казахстанской сборной на Олимпиаде:

Денис Тен

Алексей Полторанин



Галина Вишневская

Элизабет Турсынбаева

Абзал Ажгалиев

Фото: Swim.by; Sputnik Казахстан; 24СМИ; Экспресс К; Уральской недели