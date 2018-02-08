В каких видах спорта выступают казахстанцы на Олимпиаде-2018

Самой многочисленной оказалась команда по биатлону.

Уже завтра, 9 февраля, начнутся XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Всего в Южной Корее Казахстан будут представлять 46 спортсменов, сообщает Zakon.kz.

Кто выступит на зимней Олимпиаде?

Самая большая команда - по биатлону. В состав сборной вошли Василий Подкорытов, Максим Браун, Владислав Витенко, Тимур Хамитгатин, Роман Еремин, Алина Райкова, Дарья Климина, Галина Вишневская, Ольга Полторанина и Елизавета Бельченко.

В программу зимних Игр по биатлону входят спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт, смешанная эстафета и эстафета. Во всех соревнованиях планируется участие казахстанских спортсменов.

Девять атлетов выступят во фристайле. В могуле честь страны на Олимпийских играх будут защищать Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков, Юлия Галышева и Аяулым Амренова. В акробатике на старт выйдут Маржан Акжигит, Жанбота Алдабергенова, Аяна Жолдас, Акмаржан Калмурзаева и Ильдар Бадрутдинов.

Семь атлетов в заявке по лыжным гонкам - Алексей Полторанин, Денис Волотка, Евгений Величко, Виталий Пухкало, Валерия Тюленева, Анна Шевченко и Елена Коломина.

Также семь спортсменов участвуют в шорт-треке - Нурберген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Еркебулан Шамуханов и Мерсаид Жаксыбаев, Анастасия Крестова и А Йонг Ким.

В конькобежном спорте Казахстан представят шесть атлетов - Роман Креч (500, 1000 м), Станислав Палкин (500, 1000, 1500 м), Артем Крикунов (500 м), Федор Мезенцев (1000, 1500 м и масс-старт), Денис Кузин (1000, 1500 м) и Екатерина Айдова (500, 1000, 1500 м).

Денис Тен, Элизабет Турсынбаева и Айза Имамбек представят сборную страны в фигурном катании.

Два спортсмена от горнолыжного спорта - Игорь Закурдаев и Мария Григорьева.

По одному атлету заявлены в санном спорте и прыжках с трамплина - Никита Копыренко и Сергей Ткаченко соответственно.

Когда смотреть выступление наших спортсменов?

Расписание игр указано по времени Астаны.

9 февраля (пятница)

7:00, 8:45 Фристайл-могул, квалификация. Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков.

17:00 Церемония открытия.

Казахстанский флаг пронесет шорт-трекист Абзал Ажгалиев.

10 февраля (суббота)

13:15 Лыжные гонки, дуатлон, женщины. Анна Шевченко, Елена Коломина, Валерия Тюленева.

16:00 Шорт-трек 1500 метров, мужчины. Нурберген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Денис Никиша Денис, Еркебулан Шамуханов, Мерсаид Жаксыбаев.

16:10 Санный спорт, 1 и 2 заезды, одиночки, мужчины. Никита Копыренко.

17:15 Биатлон, спринт, женщины. Галина Вишневская, Дарья Климина, Ольга Полторанина, Елизавета Бельченко, Алина Райкова.

18:35 Прыжки с трамплина, мужчины. Cергей Ткаченко.

11 февраля (воскресенье)

08:00 Горнолыжный спорт, даунхилл, мужчины. Игорь Закурдаев.

12:15 Лыжные гонки, дуатлон, мужчины. Алексей Полторанин, Евгений Величко, Денис Волотка, Виталий Пухкало.

15:50 Санный спорт, 3 и 4 заезды, финал одиночки, мужчины

16:30, 18:00 Фристайл-могул, финал, женщины

17:15 Биатлон, спринт, мужчины. Василий Подкорытов, Максим Браун, Тимур Хамитгатин, Роман Еремин, Владислав Витенко.

12 февраля (понедельник)

7:15, 10:45 Горнолыжный спорт, слалом-гигант, женщины. Мария Григорова.

16:10 Биатлон, гонка-преследования, женщины

16:30, 18:00 Фристайл-могул, финал, мужчины

18:30 Конькобежный спорт, 1500 метров, женщины. Екатерина Айдова.

13 февраля (вторник)

08:30, 12:00 Горнолыжный спорт, суперкомбинация, мужчины

14:30,17:00 Лыжные гонки, спринт, классическим стиль, мужчины и женщины

16:00 Шорт-трек, 500 метров, женщины. Анастасия Крестова, Ким Йонг А.

17:00 Конькобежный спорт, 1500 метров, мужчины. Роман Креч, Денис Кузин, Федор Мезенцев, Артем Крикунов, Станислав Палкин.

14 февраля (среда)

07:15, 10:45 Горнолыжный спорт, слалом, женщины

16:00 Конькобежный спорт, 1000 метров, женщины

17:00 Биатлон, 15 км индивидуальная гонка, женщины

15 февраля (четверг)

08:00 Горнолыжный спорт, Супергигант, мужчины

12:30 Лыжные гонки, 10 км свободным стилем, женщины

17:00 Биатлон, 20 км индивидуальная гонка, мужчины

17:00 Фристайл-акробатика, квалификация, женщины. Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева, Маржан Акжигит, Аяна Жолдас.

16 февраля (пятница)

7:00-11:30 Фигурное катание, мужчины, короткая программа. Денис Тен.

12:00 Лыжные гонки, 15 км свободным стилем, мужчины

17:00 Фристайл-акробатика, финал, женщины

18:30 Прыжки на лыжах с трамплина, квалификация, мужчины

17 февраля (суббота)

7:00-11:25 Фигурное катание, произвольная программа, мужчины

08:00 Горнолыжный спорт, Супергигант, женщины

15:30 Лыжные гонки, эстафета, женщины

16:00 Шорт-трек, 1000 м, мужчины, 1500 м, женщины

17:00 Фристайл-акробатика, квалификация, мужчины. Ильдар Бадрутдинов.

18:30 Прыжки на лыжах с трамплина, финал, мужчины

18 февраля (воскресенье)

07:15, 10:45 Горнолыжный спорт, гигантский слалом, мужчины

12:15 Лыжные гонки, эстафета, мужчины

17:00 Конькобежный спорт, 500 м, женщины

17:00 Фристайл-акробатика, финал, мужчины

17:15 Биатлон, 15 км, масс-старт, мужчины

19 февраля (понедельник)

17:00 Конькобежный спорт, 500 м, мужчины

20 февраля (вторник)

16:00 Шорт-трек, квалификация, 500 м, мужчины, 1000 м, женщины

17:15 Биатлон, микст

21 февраля (среда)

7:00-11:30 Фигурное катание, короткая программа, женщины. Элизабет Турсынбаева, Айза Мамбекова.

08:00 Горнолыжный спорт, даунхил, женщины

14:00, 16:00 Лыжные гонки, командный спринт свободным стилем, мужчины и женщины

22 февраля (четверг)

07:15, 10:45 Горнолыжный спорт, слалом, мужчины

16:00 Шорт-трек, финалы, 500 м, мужчины, 1000 м, женщины

17:15 Биатлон, эстафета, женщины

23 февраля (пятница)

7:00-11:15 Фигурное катание, произвольная программа, женщины

08:00, 11:30 Горнолыжный спорт, суперкомбинация, женщины

16:00 Конькобежный спорт, 1000 м, мужчины

17:15 Биатлон, эстафета, мужчины

24 февраля (суббота)

11:00 Лыжные гонки, 50 км, классический стиль, мужчины

17:00 Конькобежный спорт, масс-старт,мужчины и женщины

25 февраля (воскресенье)

6:30 Фигурное катание, показательные выступления

12:15 Лыжные гонки, 30 км, классический стиль, женщины

17:00 Церемония закрытия

Фото: olympic.kz.