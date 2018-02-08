В каких видах спорта выступают казахстанцы на Олимпиаде-2018
Самой многочисленной оказалась команда по биатлону.
Уже завтра, 9 февраля, начнутся XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Всего в Южной Корее Казахстан будут представлять 46 спортсменов, сообщает Zakon.kz.
Кто выступит на зимней Олимпиаде?
Самая большая команда - по биатлону. В состав сборной вошли Василий Подкорытов, Максим Браун, Владислав Витенко, Тимур Хамитгатин, Роман Еремин, Алина Райкова, Дарья Климина, Галина Вишневская, Ольга Полторанина и Елизавета Бельченко.
В программу зимних Игр по биатлону входят спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, масс-старт, смешанная эстафета и эстафета. Во всех соревнованиях планируется участие казахстанских спортсменов.
Девять атлетов выступят во фристайле. В могуле честь страны на Олимпийских играх будут защищать Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков, Юлия Галышева и Аяулым Амренова. В акробатике на старт выйдут Маржан Акжигит, Жанбота Алдабергенова, Аяна Жолдас, Акмаржан Калмурзаева и Ильдар Бадрутдинов.
Семь атлетов в заявке по лыжным гонкам - Алексей Полторанин, Денис Волотка, Евгений Величко, Виталий Пухкало, Валерия Тюленева, Анна Шевченко и Елена Коломина.
Также семь спортсменов участвуют в шорт-треке - Нурберген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Еркебулан Шамуханов и Мерсаид Жаксыбаев, Анастасия Крестова и А Йонг Ким.
В конькобежном спорте Казахстан представят шесть атлетов - Роман Креч (500, 1000 м), Станислав Палкин (500, 1000, 1500 м), Артем Крикунов (500 м), Федор Мезенцев (1000, 1500 м и масс-старт), Денис Кузин (1000, 1500 м) и Екатерина Айдова (500, 1000, 1500 м).
Денис Тен, Элизабет Турсынбаева и Айза Имамбек представят сборную страны в фигурном катании.
Два спортсмена от горнолыжного спорта - Игорь Закурдаев и Мария Григорьева.
По одному атлету заявлены в санном спорте и прыжках с трамплина - Никита Копыренко и Сергей Ткаченко соответственно.
Когда смотреть выступление наших спортсменов?
Расписание игр указано по времени Астаны.
9 февраля (пятница)
7:00, 8:45 Фристайл-могул, квалификация. Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков.
17:00 Церемония открытия.
Казахстанский флаг пронесет шорт-трекист Абзал Ажгалиев.
10 февраля (суббота)
13:15 Лыжные гонки, дуатлон, женщины. Анна Шевченко, Елена Коломина, Валерия Тюленева.
16:00 Шорт-трек 1500 метров, мужчины. Нурберген Жумагазиев, Абзал Ажгалиев, Денис Никиша Денис, Еркебулан Шамуханов, Мерсаид Жаксыбаев.
16:10 Санный спорт, 1 и 2 заезды, одиночки, мужчины. Никита Копыренко.
17:15 Биатлон, спринт, женщины. Галина Вишневская, Дарья Климина, Ольга Полторанина, Елизавета Бельченко, Алина Райкова.
18:35 Прыжки с трамплина, мужчины. Cергей Ткаченко.
11 февраля (воскресенье)
08:00 Горнолыжный спорт, даунхилл, мужчины. Игорь Закурдаев.
12:15 Лыжные гонки, дуатлон, мужчины. Алексей Полторанин, Евгений Величко, Денис Волотка, Виталий Пухкало.
15:50 Санный спорт, 3 и 4 заезды, финал одиночки, мужчины
16:30, 18:00 Фристайл-могул, финал, женщины
17:15 Биатлон, спринт, мужчины. Василий Подкорытов, Максим Браун, Тимур Хамитгатин, Роман Еремин, Владислав Витенко.
12 февраля (понедельник)
7:15, 10:45 Горнолыжный спорт, слалом-гигант, женщины. Мария Григорова.
16:10 Биатлон, гонка-преследования, женщины
16:30, 18:00 Фристайл-могул, финал, мужчины
18:30 Конькобежный спорт, 1500 метров, женщины. Екатерина Айдова.
13 февраля (вторник)
08:30, 12:00 Горнолыжный спорт, суперкомбинация, мужчины
14:30,17:00 Лыжные гонки, спринт, классическим стиль, мужчины и женщины
16:00 Шорт-трек, 500 метров, женщины. Анастасия Крестова, Ким Йонг А.
17:00 Конькобежный спорт, 1500 метров, мужчины. Роман Креч, Денис Кузин, Федор Мезенцев, Артем Крикунов, Станислав Палкин.
14 февраля (среда)
07:15, 10:45 Горнолыжный спорт, слалом, женщины
16:00 Конькобежный спорт, 1000 метров, женщины
17:00 Биатлон, 15 км индивидуальная гонка, женщины
15 февраля (четверг)
08:00 Горнолыжный спорт, Супергигант, мужчины
12:30 Лыжные гонки, 10 км свободным стилем, женщины
17:00 Биатлон, 20 км индивидуальная гонка, мужчины
17:00 Фристайл-акробатика, квалификация, женщины. Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева, Маржан Акжигит, Аяна Жолдас.
16 февраля (пятница)
7:00-11:30 Фигурное катание, мужчины, короткая программа. Денис Тен.
12:00 Лыжные гонки, 15 км свободным стилем, мужчины
17:00 Фристайл-акробатика, финал, женщины
18:30 Прыжки на лыжах с трамплина, квалификация, мужчины
17 февраля (суббота)
7:00-11:25 Фигурное катание, произвольная программа, мужчины
08:00 Горнолыжный спорт, Супергигант, женщины
15:30 Лыжные гонки, эстафета, женщины
16:00 Шорт-трек, 1000 м, мужчины, 1500 м, женщины
17:00 Фристайл-акробатика, квалификация, мужчины. Ильдар Бадрутдинов.
18:30 Прыжки на лыжах с трамплина, финал, мужчины
18 февраля (воскресенье)
07:15, 10:45 Горнолыжный спорт, гигантский слалом, мужчины
12:15 Лыжные гонки, эстафета, мужчины
17:00 Конькобежный спорт, 500 м, женщины
17:00 Фристайл-акробатика, финал, мужчины
17:15 Биатлон, 15 км, масс-старт, мужчины
19 февраля (понедельник)
17:00 Конькобежный спорт, 500 м, мужчины
20 февраля (вторник)
16:00 Шорт-трек, квалификация, 500 м, мужчины, 1000 м, женщины
17:15 Биатлон, микст
21 февраля (среда)
7:00-11:30 Фигурное катание, короткая программа, женщины. Элизабет Турсынбаева, Айза Мамбекова.
08:00 Горнолыжный спорт, даунхил, женщины
14:00, 16:00 Лыжные гонки, командный спринт свободным стилем, мужчины и женщины
22 февраля (четверг)
07:15, 10:45 Горнолыжный спорт, слалом, мужчины
16:00 Шорт-трек, финалы, 500 м, мужчины, 1000 м, женщины
17:15 Биатлон, эстафета, женщины
23 февраля (пятница)
7:00-11:15 Фигурное катание, произвольная программа, женщины
08:00, 11:30 Горнолыжный спорт, суперкомбинация, женщины
16:00 Конькобежный спорт, 1000 м, мужчины
17:15 Биатлон, эстафета, мужчины
24 февраля (суббота)
11:00 Лыжные гонки, 50 км, классический стиль, мужчины
17:00 Конькобежный спорт, масс-старт,мужчины и женщины
25 февраля (воскресенье)
6:30 Фигурное катание, показательные выступления
12:15 Лыжные гонки, 30 км, классический стиль, женщины
17:00 Церемония закрытия
Фото: olympic.kz.