Зимняя Олимпиада-2018: Кто сегодня выйдет на старт

Сегодня у казахстанских фристайлистов начнутся первые соревнования по могулу и акробатике.

Стало известно расписание соревнований на сегодня на ХХIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, передает МИА «Казинформ».





Согласно расписанию соревнований на старт выйдут следующие спортсмены.

Биатлон

В Олимпиаде по биатлону принимают участие 10 спортсменов, которые будут бороться за призовые места. Мужчины: Максим Браун, Василий Подкорытов, Тимур Хамитгатин, Роман Еремин, Владислав Витенко, среди женщин - Галина Вишневская, Дарья Климина, Алина Райкова, Елизавета Бельченко и Ольга Полторанина. В соревнованиях среди женщин выйдут на спортивную площадку Юлия Галышева 5-ой, а Аяулым Амренова 29-ой. Среди мужчин Дмитрий Рейхард выйдет 2-ым, а Павел Колмаков - 14-ым. Соревнования начались в 07:00 по времени Астаны.

Фристайл

Сегодня у казахстанских фристайлистов начнутся первые соревнования по могулу и акробатике. Могулисты Юлия Галышева, Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков, Аяулым Амренова, и по акробатике Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева, Маржан Акжигит, Аяна Жолдас, Ильдар Батрутдинов поборются за победу. Первые предварительные соревнования среди женщин начались по времени Астаны в 07:00, соревнования среди мужчин начнутся в 08:45.

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Фото: inform.kz