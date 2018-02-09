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Китай будет отапливать дома ядерным реактором

9 февраля 2018, 09:46

На строительство объекта понадобится два-три года.

Государственная компания China General Nuclear Power Group и университет Цинхуа создадут на севере Китая первую в стране систему теплоснабжения с применением низкотемпературного ядерного реактора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Синьхуа".

Согласно проекту, систему можно будет применять для отопления как жилых домов, так и промышленных парков. На строительство объекта понадобится два-три года. Отмечается, что его теплопроизводительность достигнет 100 МВт.

Государственное управление по делам ядерной безопасности Китая проверило и одобрило технологию с применением реактора еще в начале 90-х годов ХХ века. По информации газеты, использование ядерной энергии для отопления может помочь в борьбе с загрязнением воздуха. От этой проблемы особенно сильно страдают в отопительный сезон северные регионы Китая.

Фото: © РИА Новости / Анна Раткогло


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