В селе Косагаш Алматинской области дети учатся в аварийном бараке

Зданию уже 70 лет. Один из корпусов признали аварийным.

В селе Косагаш Алматинской области дети учатся в бараке, который построили еще немецкие военнопленные, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Зданию уже 70 лет. Один из корпусов признали аварийным. Теперь 110 учеников теснятся во втором. Косметический ремонт приходится делать ежегодно. Однако потолок продолжает трескаться, а пол – гнить. В здании сквозняк и постоянный запах сырости.

Жители села уже обили пороги кабинетов акима сельского округа, акима Кербулакского района и даже обращались к главе региона. Безрезультатно.

– Мы в 2008 году получили от Президента Нурсултана Назарбаева положительный ответ на наше письмо с просьбой построить новую школу. Отнесли его в филиал «Нур Отана», даже копию не сделали. И оно словно пропало. Нам никто не ответил. Три года назад комиссия признала школу непригодной для эксплуатации, но другой-то нет, - сетовала жительница села Косагаш Мадигажыкызы Булбул.

Не так давно жители узнали, что, согласно заметкам в районных газетах, новая школа в селе Косагаш есть. Ее якобы построили еще в 1998 году. Произошла ли ошибка, или кто-то ввел в заблуждение прессу, теперь, наверное, уже и не разберешься. В акимате области рассказали, что ранее уже подавали заявку на строительство новой школы, но маслихат отказал в выделении нужной суммы. Сейчас ждут результатов еще одной попытки.

– В декабре 2017 года мы снова попросили выделить 22 миллиона на проектно-сметную документацию для строительства школы. Если одобрят и разработают в этом году ПСД, то в следующем году начнется строительство школы в селе, - заявила руководитель отдела капремонта и госзакупок Алматинской области Гульмира Уальбаева.

Жители поселка уповают на положительное решение депутатов. Они уверены, что если бы они приехали в Косагаш и увидели их школу, они непременно проголосовали бы «за». Ведь Косагаш всего в 70 километрах от Талдыкоргана.

Фото: 31 канал