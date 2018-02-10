Выяснилось, что назначенный министр - дочь экс-кандидата в президенты Ерасыла Абылкасымова

До того, как как отец министра Мадины Абылкасымовой баллотировался в президенты, он был депутатом мажилиса II и III созыва (1999-2007).

Назначенный министр труда и социальной защиты - дочь Ерасыла Абылкасымова, кандидата в президенты Казахстана от «Коммунистической народной партии» на выборах 2005 года, сообщает Zakon.kz.

До того, как как отец министра Мадины Абылкасымовой баллотировался в президенты, он был депутатом мажилиса II и III созыва (1999-2007).

На просторах глобальной сети интернет Ерасыл Абылкасымов оставил след своими агитационными плакатами с обещанием «вымести коррупцию из коридоров власти», где изображен с метлою в руке. И популистскими высказываниями о заработных платах для депутатов.

Стоит отметить, что несмотря на то, что Абылкасымов был выходцем из партии коммунистов к возращению «в добрые советские времена» он не призывал.

Более того, он заявлял, что «китайский вариант социального капитализма» вполне можно реализовать и на территории Казахстана.

По поводу повышения оплаты труда депутатам, Абылкасымов высказывался достаточно резко.

«Я думаю, им не зарплату надо повышать, их половину надо сократить вообще! Когда мы работали в Парламенте, нас было 67 депутатов, а сейчас 109. Им кабинетов не хватает, машин! Зарплата у них под миллион тенге, поэтому прежде всего надо сократить количество депутатов. Второе: нужно сократить привилегии депутатов. Большинство депутатов – это бывшие крупные должностные лица, предприниматели, которые имеют собственный бизнес, а им ещё дополнительно государство платит! Вообще безобразие! Заработная плата, содержание Парламента очень дорого обходится нашему народу», - говорил в своих интервью экс-депутат.

Напомним, накануне Указом главы государства Абылкасымова Мадина Ерасыловна назначена Министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Фото: Алаш айнасы