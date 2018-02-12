Сара Назарбаева отмечает свой день рождения

12 февраля супруга президента Казахстана Сара Алпысовна Назарбаева празднует свой день рождения, передает Zakon.kz.

В этом году Саре Алпысовне исполняется 77 лет.

В 1992 году Сара Назарбаева основала детский благотворительный фонд «Бобек» для осуществления важного дела по защите прав и интересов детей. Сара Алпысовна всегда подчеркивает: «Нурсултан Абишевич посоветовал мне заняться детскими проблемами». Первой конвенцией, которую подписал президент Казахстана в 1994 году, была Конвенция о правах ребенка.

Благодаря упорству Сары Назарбаевой после переговоров с руководством Международного благотворительного фонда «SOS деревни», в Алматы в 1997 году была построена детская деревня. Детская деревня семейного типа - это модель искусственно созданной семьи, состоящей из детей-сирот и мамы. Условия в ней максимально приближены к домашним.

Впервые в истории парламентаризма Казахстана первая леди на встрече с депутатским корпусом 2 марта 2000 года выступила с инициативой о необходимости разработки и принятия Закона «О детских деревнях семейного типа и домах юношества». Закон предусматривает удовлетворение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жить и воспитываться в семье, а также создание правовых предпосылок физического, психического, нравственного и духовного развития таких ребятишек. Закон был принят в декабре 2000 года. При непосредственном содействии Сары Алпысовны также был разработан и принят Закон «О правах ребенка» в августе 2002 года.

Неоценимую поддержку Сара Назарбаева всегда оказывала и женскому движению в Казахстане. Совет по проблемам семьи, женщин и демографической политике при президенте РК и ОО «Республиканский Совет женщин» в 1993 году провели международную конференцию евразийских стран «Женщины и общество: политика, экономика, культура и семья», в которой участвовали представители России, Узбекистана, Кыргызстана, США, Китая, Турции, Японии. В 1998 году прошла международная конференция «Женщина в условиях рыночной экономики». В ней участвовали представители России, Беларуси и Украины, Грузии, Кыргызстана и Молдовы, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Историческим событием для независимого Казахстана стало и участие правительственной делегации во главе с Сарой Назарбаевой в IV Всемирной конференции по положению женщин под эгидой ООН в сентябре 1995 года в Пекине.

Сара Назарбаева также известна тем, что инициировала образовательный проект по возрождению нравственно-духовных ценностей "Самопознание". Сегодня, в день рождения автора проекта, во всех организациях образования республики учебный день первой и второй смены начнется с уроков «Самопознания».

Фото: diapazon.kz