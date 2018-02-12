Байконур: 13 любопытных фактов о первой космической гавани человечества

Что мы не знали раньше о космодроме Байконур.

Более шестидесяти лет назад руководством СССР было принято решение, в результате которого в степи на юге Казахстана был построен первый в мире космодром Байконур. История космодрома насчитывает множество страниц, многие из которых стали известны только в последние годы.

Факт №1: полигон "Тайга"

Двенадцатого февраля 1955 года постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР был создан научно-исследовательский испытательный полигон №5 министерства обороны (НИИП № 5), предназначенный для испытаний ракетной техники.

Для дислокации полигона был отведен значительный участок земли между двумя райцентрами Кзыл-Ординской области — Казалинск и Джусали, около разъезда Тюратам. Район формирования полигона в первой половине 1955 года имел условное наименование "Тайга". К середине 50-х годов СССР располагал ракетами средней дальности, которые обладали ограниченным радиусом действия. Действовавший тогда ракетный полигон "Капустин Яр" не позволял провести испытания ракет нового поколения с дальностью полета 8-10 тысяч километров.

Для запуска многоступенчатой баллистической ракеты с межконтинентальной дальностью 8 тысяч километров и термоядерной головной частью массой до 5,5 тонны необходим был новый испытательный полигон. Главным разработчиком сверхсовременной космической ракеты Р-7 был Сергей Королев.

Место строительства Р-7 было выбрано неслучайно, в пользу Байконура были малонаселенность полупустынной местности, благоприятствовавшая запуску ракет, наличие крупной реки Сырдарьи, развитая сеть транспортного сообщения, а самое главное близость к экватору, что давало возможность использовать для запусков дополнительную скорость вращения Земли.

Факт №2: четыре названия Байконура

Весной 1955 года в степи близ полустанка Тюратам началось строительство первых объектов полигона. На возведение нового полигона были брошены силы военных строителей, большинство из которых были ветеранами Великой Отечественной. В конце 1955 года на полигоне работали 1900 военнослужащих и 664 рабочих и служащих. Параллельно шло строительство жилого поселка для испытателей космодрома. В разное время он носил разные названия: "Ташкент-90", поселок "Заря", поселок "Звездоград", город Ленинск и только в декабре 1995 года превратился в город Байконур.

Факт №4: первые старты

15 мая 1957 года со стартовой площадки полигона был произведен пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, сконструированной Королевым. 4 октября этого же года со стартовой площадки №1 5-го НИИП ракетой Р-7 на околоземную орбиту был выведен первый в мире искусственный спутник Земли и начался отсчет космической эры. 12 апреля 1961 года в 9.07 часов с Байконура стартовал первый в мире космонавт Юрий Гагарин.

НИИП №5 получил название "космодром Байконур" после первого полета в космос человека — 12 апреля 1961 года, в этот день космодрому было вручено Боевое знамя. За значительный вклад в укрепление обороны страны, решение народно-хозяйственных и научно-исследовательских задач космодром Байконур награжден в 1960 году орденом Красной Звезды, в 1965 году орденом Ленина, в 1976 году — орденом Октябрьской Революции.

Факт №5: стройка за полтора года

22 июня 1955 года уложен первый кубометр бетона дороги в сторону площадки №2. 20 июля строительные части приступили к работам по сооружению старта площадки №1. Для создания только первого стартового сооружения военным строителям потребовалось вырыть котлован глубиной 45, длиной 250 и шириной более 100 метров, поднять более миллиона кубометров грунта и уложить свыше тридцати тысяч кубометров бетона. К концу 1956 года строительные работы в основном были закончены, начался монтаж оборудования.

Факт №6: поселок "Заря"

29 января 1958 года Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР поселку на площадке 10, не имевшему названия, а неофициально называвшемуся "Заря", присвоено название Ленинский. По проекту поселок был рассчитан на постоянное проживание около 5 тысяч человек. Однако, благодаря интенсивному расширению проводимых на полигоне опытно-испытательных работ, уже в конце 1959 года в поселке "Заря" проживало 8 тысяч человек, а к концу 1960 года — более 10 тысяч человек.

Факт №7: арифметика Байконура

Более 130 космонавтов вылетали на орбиту из космодрома "Байконур". За 50 лет с Байконура стартовало более 1500 космических аппаратов разного назначения и более 100 межконтинентальных баллистических ракет, испытано 38 самых основных видов ракет, более 80 видов космических аппаратов и их модификаций.

Факт №8: небывалая скорость

Корабль "Восток-1", запущенный с космодрома "Байконур", двигался строго по намеченной орбите со скоростью около 28 тысяч километров в час. Эту скорость сложно представить на Земле.

Факт №9: тонны спирта на Байконуре

Однажды на полигон "Байконур" было отправлено 12 тонн спирта для промывки систем. Было израсходовано лишь 7 тонн, а для слива остатков была вырыта специальная яма, позже засыпанная песком. Но те, кто знал про это, разгребли яму, выкачали спирт и таким образом нарушили "сухой" закон на полигоне. Дисциплина была быстро восстановлена, а оставшийся спирт сожгли.

Факт №10: гагаринская "постанова"

Популярный кадр переговоров космонавта Юрия Гагарина в кабине корабля и главного конструктора Сергея Королева на командном пункте является постановочным, он был снят гораздо позже реального старта.

Факт №11: официальный день рождения

Официальной датой рождения города и полигона считается 2 июня 1955 года. В этот день Генеральным штабом Советской Армии была утверждена организационно-штатная структура полигона. Полигон и посёлок получили неофициальное название "Заря", первыми улицами поселка были Набережная, Песчаная, Школьная, Пионерская.

Факт №12: катастрофа на Байконуре

24 октября 1960 года на Байконуре при подготовке к первому испытательному пуску межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 произошла катастрофа с многочисленными человеческими жертвами. За 30 минут до запланированного пуска произошел несанкционированный запуск двигателя второй ступени Р-16. Это вызвало разрушение баков первой ступени и взрывообразное возгорание компонентов ракетного топлива.

В пожаре, по официальным данным, погибли 74 человека. Позже от ожогов и ран скончались еще четыре человека (по другим данным погибло от 92 до 126 человек). Среди погибших был главнокомандующий РВСН Главный маршал артиллерии Митрофан Неделин.

Катастрофа, повлекшая за собой большое количество жертв, была вызвана грубыми нарушениями правил техники безопасности при подготовке к пуску и стремлением успеть осуществить запуск не до конца подготовленной ракеты к приближавшемуся празднику — годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Данные о катастрофе были засекречены, и первые упоминания о ней в советских средствах массовой информации появились только в 1989 году.

Факт №13: космодром на двоих

В 1994 году был подписан договор между Россией и Казахстаном, согласно которому Россия будет эксплуатировать космодром в обмен на ежегодно уплачиваемую Казахстану арендную плату.

Срок аренды составлял 20 лет. В 2004 году этот срок был продлен до 2050 года. Около 40 лет космодром Байконур функционировал под эгидой министерства обороны и министерства общего машиностроения СССР. Затем за космодром взялись военные и Федеральное космическое агентство.

В настоящее время военная составляющая с космодрома выведена, эксплуатация объектов комплекса "Байконур" от лица правительства Российской Федерации осуществляется федеральным космическим агентством России (Роскосмос) и администрацией города Байконур.

Интересы Казахстана на комплексе представляют специальный представитель президента (аким Кызылординской области) и министерство оборонной и аэрокосмической промышленности.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото с сайта akvarel.ru