Сколько стоит Олимпиада в Пхенчхане

При проектной смете в $11,8 млрд затраты на подготовку к XXIII зимним Олимпийским и XII Паралимпийским играм составили на настоящий момент $12,6 млрд. На олимпийские объекты, включая PyeongChang Olympic Plaza со стадионом на 35 000 мест, где пройдут церемонии открытия и закрытия, потрачено более $2,5 млрд. Но из 13 стадионов новых только семь, другие шесть были переоборудованы и заново оснащены, следует из информации Организационного комитета Игр. Пхенчхан готовился к приему спортсменов давно: право на проведение Игр он получил с третьей попытки, проиграв в 2003 г. Ванкуверу, а в 2007 г. – Сочи, сообщает "Ведомости".

Еще около $10 млрд потрачено на инфраструктуру, в частности на дороги и дополнительный участок высокоскоростной железнодорожной магистрали. Она соединила Сеул, расположенный на западе Корейского полуострова, с восточной провинцией Канвондо, где находятся три принимающих Олимпиаду и граничащих друг с другом города: в Пхенчхане и Чонсоне расположены все объекты для соревнований на снегу, в прибрежном Канныне – ледовые арены. Оргкомитет решил не строить ряд отелей, которые предполагалось возвести в 2011 г., когда Корея выиграла право на проведение Игр. Девелоперы и отельеры посчитали это слишком рискованным, поскольку турпоток в Корею в последние годы сократился, а будущее туристической отрасли неопределенное. В самой же провинции Канвондо живет лишь 3% из 50-миллионного населения Кореи. Организаторы «не хотели остаться с простаивающими [гостиничными] объектами», пояснила The Wall Street Journal (WSJ) Нэнси Парк, пресс-секретарь оргкомитета. Вместо отелей большую часть болельщиков расселили в многоквартирных домах (совокупно 60 500 комнат), многие из которых построены к Играм.

Нужны реформы

Огромные расходы на подготовку к Олимпиадам принимающих городов и государств в последние годы изменили отношение некоторых муниципалитетов, ранее планировавших проводить Игры. Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре 2014 г. объявил реформу, предполагающую, в частности, сокращение числа соревнований и спортсменов, а также возможность совместного проведения Олимпиад двумя странами. Пхенчхан начал готовиться к Играм до этой реформы, но в 2015 г. МОК предложил оргкомитету Пхенчхана провести некоторые соревнования на существующих объектах в Японии. «Они в то время не были открыты для перемен и решили продолжать строительство своих площадок», – сказал WSJ исполнительный директор МОКа Кристоф Дюби. В результате санно-бобслейный стадион на 7000 зрителей обошелся Корее в $100 млн.

КНДР напугала туристов

Задачу окупить затраты на Олимпиаду в Пхенчхане осложняют специфические проблемы. Столица XXIII Игр расположена не только в отдаленной провинции, но и менее чем в 100 км от границы с КНДР. Ядерная программа Северной Кореи, запуски ею ракет и обострившееся противостояние с США в последний год сильно повысили градус напряженности на полуострове. Турпоток в 2017 г. в Южную Корею сократился на четверть, что также объясняется падением числа туристов из Китая: Пекин, как сообщали СМИ, дал указание турагентствам не продавать пакетные туры в Южную Корею после того, как США установили там систему противоракетной обороны. «Напряженность на Корейском полуострове испугала людей, многие национальные олимпийские комитеты вернули часть выделенных им билетов», – рассказала «Ведомостям» доктор Хизер Дихтер, специалист по спортивному менеджменту британской Leicester Castle Business School. К 1 ноября, за 100 дней до начала Игр, было продано 30% из запланированных 1,1 млн билетов – это самые низкие темпы в истории современных Игр, писала WSJ.

Но 17 января правительства Южной и Северной Кореи договорились, что их команды пойдут под одним флагом и выступят одной сборной в женском хоккее – это разрядило обстановку. Также были сняты географические ограничения на продажу билетов и любой человек в мире может купить их напрямую у оргкомитета, отмечает Дихтер. 7 февраля президент МОКа Томас Бах объявил, что продано 78% билетов.

Истории успеха

Эксперты выделяют следующие критерии, позволяющие определить, насколько успешной была Олимпиада (и шире – крупные международные спортивные мероприятия) для экономики и страны в целом. Важно, в какой степени подготовка «встроена» в более масштабный план развития региона, говорится в исследовании PwC: возведены ли спортивные и иные объекты для двухнедельного праздника спорта или стали частью необходимых преобразований, позволивших повысить качество инфраструктуры и жизни в долгосрочной перспективе. Какое наследие оставила Олимпиада? Создала ли она условия для увеличения турпотока, для пользования спортивными объектами и после соревнований, позволила ли улучшить образ страны (стимулировав туризм и приток иностранных инвестиций)?

Классический пример успеха – Барселона, которая использовала Игры 1992 г., чтобы трансформировать старый постиндустриальный город в живой центр для туристов и услуг, отмечает McKinsey. Лондон пошел по ее стопам: подготовку к Олимпиаде-2012 власти рассматривали как способ возродить экономически слаборазвитый Ист-Энд и позиционировать этот район и город в целом как мировой центр культуры, туризма, технологий, финансов и торговли.

Что Корея получит от Игр

В брошюре Оргкомитета-2018 общий экономический эффект от Олимпиады оценивается в 64,9 трлн вон ($54,6 млрд); правда, не объясняется, из чего складывается эта цифра. Когда Пхенчхан был выбран столицей Олимпиады в 2011 г., аналитический центр Hyundai Research Institute прогнозировал, что Игры позволят увеличить количество иностранных туристов на 1 млн в год в течение десятилетия. А превращение Кореи в международный центр зимнего отдыха и улучшение ее имиджа в мире принесут экономические выгоды в размере $40 млрд. С тех пор институт не обновлял своих оценок, но недавно признал, что прежний прогноз по туристам уже не актуален. Олимпиада может увеличить частное потребление в текущем квартале на 0,1% по сравнению с IV кварталом 2017 г., считает Центробанк Кореи. Citigroup называет Олимпиаду в числе других факторов, которые могут подстегнуть рост ВВП в I квартале.

«Вопрос в том, какое наследие оставит Олимпиада, – сказал «Ведомостям» профессор Lake Forest College в Иллинойсе Роберт Бад, изучающий экономику Олимпийских игр. – Если ожидания будут превышены, Пхенчхан может стать [популярным] туристическим направлением и горнолыжным центром. Многое зависит от опыта посетителей, их готовности и желания рассказывать потом о своих впечатлениях». Пхенчхан расположен далеко от Европы и Америки, но может привлечь как корейцев, так и японцев, китайцев. Но предсказать что-то определенное сложно, добавляет Бад: Олимпиада в 2002 г. в Солт-Лейк-Сити, который в принципе расположен в той части США, где много любителей горнолыжного спорта, спровоцировала дополнительный интерес, но даже там он не продлился долго. Сочи в первый же зимний сезон после Олимпиады, в 2014/15 г., вышел на второе место среди горнолыжных курортов России, приняв 800 000 туристов.

Испанская ForwardKeys, анализирующая международные авиапутешествия, заявила 5 февраля, что выигрыш Кореи от увеличения турпотока благодаря Играм-2018 будет ограниченным. Бронирование авиабилетов в Корею на февральские рейсы выросло на 15,4% год к году, а на мартовские – упало на 24,9%.

Выгоды от новой инфраструктуры могут оказаться более заметными. Все квартиры в домах, где во время Игр будут жить болельщики, уже проданы, «это успех», рассказал Дюби. Девелоперская компания Yongpyong Resort продала все 600 квартир – в основном соотечественникам из Сеула по средней цене около $300 000, сообщил WSJ ее финансовый директор. Высокоскоростная железная дорога может облегчить корейцам занятие зимними видами спорта, полагает Дихтер. За последнее десятилетие в стране закрылось несколько горнолыжных курортов, «Олимпиада может помочь переломить этот тренд, но это всегда трудно предсказать».

Белые слоны Олимпиады

Часто крупные спортивные сооружения не используются после Олимпиады, добавляет она, приводя в пример площадки в Афинах, почти не использующийся стадион «Птичье гнездо» в Пекине (он может понадобиться только в 2022 г. на зимней Олимпиаде), санно-бобслейный стадион в Турине, не проработавший и 10 лет после Игр-2006. Число любителей зимних видов спорта в Сочи выросло после 2014 г., отмечает Дихтер, но если туда не приезжают иностранцы, «сложно назвать оправданным заоблачные [олимпийские] расходы». Она также напоминает про недозагруженную железную дорогу из аэропорта в Сочи (строительство ее и автодороги обошлось в $10 млрд).

Михаил Оверченко

Фото: Lui Siu Wai / Imago / ТАСС

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