В СКО восстанавливают дома-призраки
Аким области поручил каждый год сдавать в эксплуатацию по одному дому.
В селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области восстанавливают многоэтажные дома, заброшенные около 20 лет назад, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
Заместитель акима района Айдын Казжанов рассказал акиму области Кумару Аксакалову, что из 18 домов 4 восстановили. Дома подключают к отоплению.
«Проект по строительству тепловых сетей к центральной котельной начали в 2017 году. Остались пуско-наладочные работы, в мае запустим», - заверил А. Казжанов.
Аким области поручил каждый год сдавать в эксплуатацию по одному дому.
«Мы будем каждый год по одному дому запускать. Обследование провели. Пока 9-этажки в связи с тем, что там нужно восстанавливать лифтовое хозяйство, трогать не будем. Пятиэтажные дома нужно восстановить», - сказал К.Аксакалов.
Микрорайон с многоэтажными домами в Саумалколе построили в 90-е годы для сотрудников уранового рудника. В годы перестройки дома остались без центральных коммуникаций. Часть жителей уехала, а многоэтажки пришли в упадок. Микрорайон-призрак долгие годы был пристанищем для лиц без определенного места жительства, потенциальным местом для совершения преступлений. Да и вид он производил удручающий. Теперь, спустя почти 20 лет, многоэтажки реконструируют.
Олеся Жуковень
Фото с сайта inform.kz
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