В СКО восстанавливают дома-призраки

Аким области поручил каждый год сдавать в эксплуатацию по одному дому.

В селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области восстанавливают многоэтажные дома, заброшенные около 20 лет назад, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель акима района Айдын Казжанов рассказал акиму области Кумару Аксакалову, что из 18 домов 4 восстановили. Дома подключают к отоплению.

«Проект по строительству тепловых сетей к центральной котельной начали в 2017 году. Остались пуско-наладочные работы, в мае запустим», - заверил А. Казжанов.

Аким области поручил каждый год сдавать в эксплуатацию по одному дому.

«Мы будем каждый год по одному дому запускать. Обследование провели. Пока 9-этажки в связи с тем, что там нужно восстанавливать лифтовое хозяйство, трогать не будем. Пятиэтажные дома нужно восстановить», - сказал К.Аксакалов.

Микрорайон с многоэтажными домами в Саумалколе построили в 90-е годы для сотрудников уранового рудника. В годы перестройки дома остались без центральных коммуникаций. Часть жителей уехала, а многоэтажки пришли в упадок. Микрорайон-призрак долгие годы был пристанищем для лиц без определенного места жительства, потенциальным местом для совершения преступлений. Да и вид он производил удручающий. Теперь, спустя почти 20 лет, многоэтажки реконструируют.

Олеся Жуковень

Фото с сайта inform.kz