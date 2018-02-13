Появилась еще одна версия тройного убийства в Шымкенте

Женщину и двоих её сыновей убили на прошлой неделе в Шымкенте. Задержанным оказался уроженец Южно-Казахстанской области. Последние 2 года он проживал в Таразе, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Следователи выясняют мотивы и детали жестокого преступления. В интересах следствия подробности не разглашают.

Корреспонденту телеканала удалось поговорить с родственником погибшей семьи.

Он рассказал, что подозреваемого в дом запустил младший из сыновей, так как он был знакомым его старшего брата.

Сегодня журналистам представили некоторые сведения о подозреваемом. Известно, что задержанный мужчина 1991 года рождения. Ранее привлекался к уголовной ответственности. Имеет судимости за кражу и грабеж. Полицейские поймали его накануне в Таразе. Ведется расследование по статье «Убийство».

Бауыржан Селтанов, начальник криминальной полиции ДВД ЮКО:

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан по данному особо тяжкому преступлению в городе Тараз. В данное время изъяты вещественные доказательства по данному факту. Задержанный полностью признался в содеянном. Других подробностей громкого преступления в ДВД не сообщают.

Родственник погибшей семьи рассказал, что подозреваемый был хорошо знаком с убитым 22-летним Александром. По его словам, старший из убитых сыновей увлекался компьютерными играми. Он, якобы, задолжал подозреваемому энную сумму денег. 8 февраля задержанный пришел за долгом. Дома находился младший из сыновей, 13-летний Денис. В органах сказали, что он так это объяснил - «Приехал за долгами». Там в интернете все пишут то, что залез. Не залез. Малыш его запустил спокойно. Он со школы пришел, он за ним через 2 минуты зашел. По камере все видно. Он постучался, он его запустил. То есть он знал его. Друг его и все.

Родственник также рассказал, что мальчик получил удар по голове, после чего был задушен. В это время домой вернулись мать и ее старший сын. Преступник расправился и с ними. Их тела обнаружили вечером 8 февраля.

Да, это нам следствие сказало, что они вот игру играли свою. То есть все из-за игры пошло. Там сколько денег он там проиграл, мы не знаем. 35 тысяч, то ли по 35 тысяч игра. Получается за долгом пришел или поговорить пришел.

Погибшую женщину звали Марина. Известно, что двоих сыновей - Александра и Дениса - она воспитывала одна. В последний путь семью проводили накануне. В организации и проведении похорон помогали соседи и неравнодушные шымкентцы.

Ранее в СМИ сообщалась, что подозреваемый в убийстве хотел украсть в доме потерпевших «навороченный» компьютерный процессор для игры в Dota.