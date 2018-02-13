Подготовлен проект газопровода «Сарыарка» для газификации Астаны

На текущий момент ведутся активные переговоры по вопросу финансирования проекта за счет привлечения заемных средств Европейского банка реконструкции и развития.

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев на заседании правительства РК рассказал о работе по газификации столицы Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

«В целях газификации Астаны, северных и центральных регионов компанией «КазТрансГаз» было разработано ТЭО строительства проекта магистрального газопровода «Сарыарка». Имеется положительное заключение экспертизы», - сказал он.

По его словам, на текущий момент ведутся активные переговоры по вопросу финансирования проекта за счет привлечения заемных средств Европейского банка реконструкции и развития.

«В связи с этим формируется межведомственная рабочая группа с участием представителей министерств нацэкономики, финансов, акимата Астаны, «Самрук-Казына», КМГ для определения условий, схемы финансирования проекта магистрального газопровода «Сарыарка», - пояснил глава ведомства.

Как добавил К. Бозумбаев, социально-экономический эффект от этого проекта «это, прежде всего, перевод на газ 192 частных котельных, 48 малых котельных, частного жилого сектора - это порядка 22 тысяч домов, а также ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 с сжиженого топлива на газ.

«Соответственно, это даст улучшение экологического состояния Астаны. Ожидается снижение вредных выбросов до 35 тысяч тонн в год», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана

Фото с сайта fainaidea.com