Новый министр труда пообещала разобраться с самозанятыми

На заседании правительства РК выступила новый министр труда и социальной защиты населения РК Мадина Абылкасымова, которая рассказал о приоритетах работы ведомства, передает корреспондент Zakon.kz.

«Во-первых, будет подготовлен проект закона по вопросам легализации деятельности неформально и самостоятельно занятых, в рамках которого будет введена обязательная упрощенная регистрация деятельности самозанятых.

Будут предусмотрены меры налогового стимулирования для выхода самозанятых из тени и упрощения налогового администрирования. Также будет определено единое понятие самозанятого населения во всех законах, НПА в соответствии с лучшей международной практикой», - сказал она.

По ее словам, в связи с актуальностью вопроса необходимо в плане работы правительства передвинуть сроки внесения соответствующего законопроекта с декабря на второй квартал текущего года.

«Также прошу дать поручения министерствам финансов и нацэкономики ускоренно рассмотреть предлагаемые поправки в Налоговый кодекс», - добавила глава ведомства.

Также министр рассказала о Дорожной карте по формализации неформально занятого населения в экономику страны и, соответственно, в систему обязательного социального медстрахования.

«Будут приняты практические шаги по постановке на учет незарегистрированных лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, неформально занятых работников их вовлечение в систему пенсионного обеспечения социального и медстрахования. Будет обеспечено обучение и вовлечение самостоятельно занятого населения в продуктивную занятость. В результате в текущем году будет обеспечена полноценная подготовка к началу внедрения системы ОСМС», - указала М. Абылкасымова.

Кроме того, будет уделено внимание «развитию навыков для новой цифровой экономики», а также созданию качественных рабочих мест.

«Будет проведено обновление профессиональных стандартов и соответствующих образовательных программ для повышения конкурентоспособности трудовых ресурсов», - заключил она.

Президент РК Нурсултан Назарбаев на расширенном заседании Правительства 9 февраля подверг критике работу Министерства труда и социальной защиты населения по вовлечению самозанятых в стране. После расширенного заседания правительства в пятницу в министерстве сменился руководитель. Указом Главы государства министром труда и социальной защиты населения назначена Мадина Абылкасымова.

Ксения Давыдова, Астана

Фото СЦК