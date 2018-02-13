В РК усилят контроль за расходованием денег, выделенных на ремонт дорог

На заседании правительства РК министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек рассказал о ходе реконструкции автодорог в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

«В рамках реализации программы Нұрлы Жол мы усилим контроль по эффективности и прозрачности использования средств, выделенных на строительство автомобильных дорог. Реконструкцией в текущем году будет охвачено более 4 тысячи км автодорог республиканского значения и 2,5 тысяч км автодорог местной сети», - сказал он.

При этом, по его словам, в целях улучшения внутрирегиональной мобильности, а также для улучшения качества автодорог местной сети, в текущем году совместно с акиматами областей проработан вопрос увеличения финансирования ремонта на 60 млрд тенге, на паритетной основе из республиканского и местного бюджета.

«На данный момент Министерство изыскало из республиканского бюджета 30 млрд тенге в пределах своего лимита, которые планируется перераспределить при уточнении бюджета», - пояснил Ж. Касымбек.

Как отметил глава ведомства, в целом по данному принципу в среднесрочной перспективе, на развитие местной сети планируется ежегодно выделять до 150 млрд тенге, что позволить ежегодно ремонтировать до 5 тысяч км и 2025 году увеличить долю автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 85%.

«В рамках Плана работ Правительства в этом году мы также примем меры по запуску системы мультимодальных перевозок и внедрению систем взимания платы на трассах», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана

Фото: Алау-ТВ