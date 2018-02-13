Под карательную цель поправок могут попасть и госслужащие очень высокого уровня – эксперт

Среди самых значимых предлагаемых поправок в закон о религии есть и регламентация поведения госслужащих и работников бюджетных организаций в религиозной сфере. Общественный деятель Иман Куанышкызы считает, что данная регламентация направлена на уменьшение числа госслужащих из представителей только одной конфессии – ислама и что под карательную цель этих изменений могут попасть и госслужащие очень высокого уровня, сообщает Zakon.kz.

Поправки в закон о религии касательно госслужащих и работников бюджетных организаций в религиозной сфере комментирует Иман Куанышкызы:

- Если внимательно прочитать графу "Обоснование" в сравнительной таблице по обсуждаемому законопроекту о религии в отношении внесения изменений и дополнений в Закон «О государственной службе Республики Казахстан», то можно увидеть, что «Цель данных изменений – укрепление светскости государства и общества». Считаю, это прямое административно-насильственное действие, направленное на нарушение Конституции РК, где в первой статье Республика Казахстан утверждается светским государством. О светскости нашего общества или необходимости укрепления светскости нашего общества там нет ни слова.

Кроме того, разработчик законопроекта игнорирует преамбулу нашей Конституции, которая гласит: «Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой, созидая государственность на исконной казахской земле, сознавая себя миролюбивым гражданским обществом, приверженным идеалам свободы, равенства и согласия, желая занять достойное место в мировом сообществе, осознавая свою высокую ответственность перед нынешним и будущими поколениями, исходя из своего суверенного права, принимаем настоящую Конституцию». То есть осознание народом Казахстана себя миролюбивым гражданским обществом, приверженным идеалам свободы, равенства и согласия, без какого-либо упоминания светскости, чиновниками-разработчиками тоже не принимается в расчет.

Во-вторых, идет прямое нарушение пункта 4 статьи 33 Конституции, где сказано, что граждане республики имеют равное право на доступ к государственной службе. Требования, предъявляемые к кандидату на должность государственного служащего, обусловливаются только характером должностных обязанностей и устанавливаются законом. Теперь в силу предлагаемых поправок верующие граждане могут быть лишены равного доступа к государственной службе.

В-третьих, возвращаясь к преамбуле Конституции к словосочетанию "исконная казахская земля"… Это словосочетание четко указывает, что в количественном отношении представителей казахской национальности в народе Казахстана, а значит, прямо пропорционально и среди госслужащих, будет больше, чем представителей других национальностей. Всем известно, что казахи вместе с молоком матери впитали в себя культурные традиции, которые исторически тесно переплелись с положениями ислама, что выражается в автоматическом произношения слов «бисмилла», когда мы приступаем к какому-то делу, или даже элементарное приветствие «ассаламу алейкум».

Теперь только за произнесение этих слов можно больше половины госслужащих, являющихся казахами по национальности, привлечь к ответственности или уволить с государственной службы. И это даже не затрагивая большую проблему запрета чтения пятикратного намаза и фактического запрета посещать пятничные намазы, так как пятница является рабочим днем в нашей стране.

Хочу обратить особое внимание, что суббота и воскресенье в Казахстане – выходные дни, что дает возможность представителям других конфессий спокойно совмещать государственную службу и совершение религиозных обрядов в культовых заведениях.

Таким образом, предлагаемые изменения в настоящих объективных условиях направлены на уменьшение числа госслужащих из представителей только одной конфессии – Ислама. Это более, чем странно, учитывая, что более 70% населения страны, так или иначе, относят себя к мусульманам.

Обостряется эта ситуация тем, что под карательную цель этих изменений могут попасть и госслужащие очень высокого уровня. Например, когда они будут хоронить своих близких и проводить, как полагается, все обряды в соответствии с казахскими и исламскими традициями, в том числе жаназа-намаз – исламский религиозный обряд перед похоронами. Если, к примеру, у госслужащего близкий родственник умрет в понедельник, то получается, что его коллеги по закону должны сказать ему: "Прости, пожалуйста, мы бы с радостью пришли на жаназа-намаз, но не можем, ведь нас из-за этого уволят"? И как тогда будем применять эти поправки к самому главному госслужащему нашей страны - Президенту Нурсултану Назарбаеву, который, как заявил полтора года назад Мухтар Кул-Мухаммед после актюбинских событий, тоже читает пятикратный намаз и несколько раз совершил хадж?

Если действовать так непродуманно, то можно очень легко довести ситуацию до абсурда. Мы боремся не с тем и не теми методами. С одной стороны, вытесняя из госорганов работников, которые на досуге занимаются своим духовным развитием посредством разных религий, мы, с другой стороны, вынуждены проводить в стране программу духовного возрождения, чтобы усиливать как раз те же самые нравственные ценности.

Между тем, даже в американском Капитолии можно найти молельные комнаты для нескольких конфессий. Две женщины-мусульманки в платках работали у Барака Обамы советниками. Видят ли США угрозу светскости в этом? Очевидно, нет.

Ну и последнее: в обсуждаемой сегодня версии законопроекта о религии идет защита прав атеистов с немного размытыми формулировками.

Так как Казахстан является светским государством, необходимо сохранять правовой баланс и равномерность обязанностей между обоими противоположными видами убеждений - верующих и неверующих. Поэтому все то, что применимо к верующим госслужащим, должно быть точно так же применимо и к неверующим работникам. Например, им должно быть запрещено использовать свое служебное положение в интересах антирелигиозных или атеистических объединений, они не должны навязывать свои атеистические убеждения в коллективе и это тоже должно найти свое отражение в законе.

Торгын Нурсеитова