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15 февраля стартуют отчетные встречи заместителей акимов Астаны с населением

14 февраля 2018, 10:32

Встречи заместителей акима города Астаны с населением пройдут с 15 по 21 февраля 2018 года.

На вопросы, связанные с долевым строительством, работой пассажирского транспорта, качеством строительства объектов и сноса ветхого и аварийного жилья, ответит первый заместитель акима Сергей Хорошун. Встреча начнется в 10:00 в Концертном зале «Астана» по адресу ул. Бейбитшилик, 1.

Вопросы, касающиеся развития инфраструктуры (строительство дорог, парков, скверов, канализации и т.д.), паводков, экологии, жизнеобеспечения и аварийных отключений, будут обсуждены на встрече с участием заместителя акима Космана Айтмухаметова. Горожане могут задать свои вопросы в Концертном зале «Астана» 16 февраля также с 10 часов.

На встрече с Ермеком Аманшаевым 20 февраля в Концертном зале «Астана» будут обсуждаться актуальные вопросы образования, здравоохранения, культуры и спорта, молодежной политики, а также религии.

Начало встречи в 10:00.

Развитие предпринимательства, цены на продукты питания и вопросы содержания домашних животных будут обсуждаться 20 февраля в 15 часов в здании «Нұр Отан» по адресу пр. Тәуелсіздік, 3, на отчетной встрече с заместителем акима Маликой Бектуровой.

Завершатся отчетные встречи 21 февраля также в здании «Нұр Отан» по адресу пр. Тәуелсіздік. Заместитель акима Аскар Амрин расскажет о предоставлении земельных участков, квартир из коммунального жилищного фонда и об оказании социальной помощи. Начало встречи в 10:00.


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