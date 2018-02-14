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МИК РК заблокировал группу "Уроды города Алматы" во "ВКонтакте"

14 февраля 2018, 14:40

Контент был признан неправомерным.

Группа в социальной сети "ВКонтакте" "Уроды города Алматы" была заблокирована на территории Казахстана, передает Zakon.kz.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство информации и коммуникаций РК отправило на экспертизу контент групп "Уроды города Алматы" и "Отбросы этого поколения Алматы".

По всей видимости, контент "Уроды города Алматы" был признан неправомерным, администрации ресурса было вынесено предписание и на его основании группа была заблокирована.

В ведомстве отмечали, что без заключения экспертизы группы закрыть не могут.

Группа "Отбросы этого поколения Алматы" пока функционирует.

Фото: segodnya.ua


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