МИК РК заблокировал группу "Уроды города Алматы" во "ВКонтакте"
Контент был признан неправомерным.
Группа в социальной сети "ВКонтакте" "Уроды города Алматы" была заблокирована на территории Казахстана, передает Zakon.kz.
Напомним, ранее сообщалось, что Министерство информации и коммуникаций РК отправило на экспертизу контент групп "Уроды города Алматы" и "Отбросы этого поколения Алматы".
По всей видимости, контент "Уроды города Алматы" был признан неправомерным, администрации ресурса было вынесено предписание и на его основании группа была заблокирована.
В ведомстве отмечали, что без заключения экспертизы группы закрыть не могут.
Группа "Отбросы этого поколения Алматы" пока функционирует.
Фото: segodnya.ua
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