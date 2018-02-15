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Инвесторы подписали соглашение о строительстве БАКАД

15 февраля 2018, 10:32

Соглашение было подписано турецкими и южнокорейскими инвесторами.

Подписано Концессионное соглашение "О строительстве Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги" (БАКАД). Об этом в Facebook сообщил специальный советник по инвестициям посольства РК в Южной Корее Олжас Раев, передает Zakon.kz.

"Реализация данного проекта стала возможной благодаря упорной работе МИР РК (КАД), Центра ГЧП, местных исполнительных органов и поддержки руководства страны. БАКАД - один из самых долгожданных и сложных объектов, на успешность реализации которого обращают большое внимание иностранные инвесторы. Предполагается, что ввод дороги в эксплуатацию значительно улучшит экологическую ситуацию в Алматы, избавив город от многокилометровых пробок. Строительство начнется уже в этом году", - сообщил Раев.

Протяжённость будущей трассы составит 66 км, она пройдёт по территории трёх районов Алматинской области: Карасайского, Илийского и Талгарского.

"Предполагалось, что это будет шестиполосный автобан с разрешённой скоростью 140 км/ч, его маршрут пересечёт 19 автомобильных и 2 железные дороги. На всём протяжении БАКАД планируется построить 7 транспортных развязок, 13 мостов-путепроводов. Соглашение о строительстве БАКАД было подписано с турецкими и южнокорейскими инвесторами (SK и Korea Expressway Corporation). Успешная реализация подобных крупных проектов является хорошим сигналом для иностранных инвесторов", - отметил он.

Ранее стало известно, сколько средств потребуется для строительства БАКАДа и когда начнется строительство.

Фото: Facebook.


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