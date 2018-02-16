Об изменениях по налогу на добавленную стоимость

В новом Налоговом кодексе определение плательщиков налога на добавленную стоимость осталось без изменения. Постановка на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость производится в соответствии со статьями 82 и 83. Для обязательной постановки на регистрационный учет, минимум оборота составляет 30 000-кратный размер месячного расчетного показателя.

Необлагаемый оборот дополнен пунктом 3, оборот в виде остатков товаров, которые являются товарами, перечисленными в статье 394 Налогового кодекса.

В перечень услуг, для которых местом реализации признается РК, добавлены следующие услуги:

- передача прав на использование объектов интеллектуальной собственности;

- технического обслуживания и обновления программного обеспечения;

- предоставления доступа к интернет-ресурсам.

Определение размера оборота и импорта

В данная глава дополнена новой статьей 381 «Особенности определения размера облагаемого оборота в отдельных случаях», которая описывает конкретный порядок определения облагаемого оборота в случаях, отличных от обычной реализации товаров, работ, услуг.

Размер оборота по приобретению работ, услуг от нерезидента определяется исходя из стоимости приобретения работ, услуг, включая корпоративный или индивидуальный подоходный налог, подлежащий удержанию у источника выплаты. То есть ранее указанное понятие «включая налоги» конкретизировано.

Налог на добавленную стоимость, не относимый в зачет

Конкретизирован пункт, где НДС не подлежал отнесению в зачет по счетам-фактурам выписанным с несоблюдением требований, а именно:

- в документе, являющемся основанием для отнесения в зачет, не отражены или некорректно отражен идентификационный номер лица, выписавшего такой документ, и (или) лица, которому выписан такой документ;

- в счете-фактуре не отражены данные о дате выписки документа, номере счета-фактуры, наименовании товара, работы, услуги, размере облагаемого оборота;

- счет-фактура не заверен в соответствии с требованиями статьи 412 настоящего Кодекса;

- счет-фактура выписан на бумажном носителе в нарушение требований статьи 412 настоящего Кодекса.

В новом Налоговом кодексе появилась новая статья 403 «Исключение из суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет», которая описывает в каких случаях подлежит исключению из зачета суммы налога на добавленную стоимость.

Так же в данном кодексе присутствуют новые статьи, которые определяют порядок расчета:

- статья 406 «Налог на добавленную стоимость, относимый в зачет, с учетом корректировки»;

- статья 407 «Методы определения сумм налога на добавленную стоимость, разрешенного к отнесению в зачет»;

- статья 408 «Порядок определения сумм налога на добавленную стоимость, разрешенного к отнесению в зачет, пропорциональным методом»;

- статья 409 «Порядок определения сумм налога на добавленную стоимость, разрешенного к отнесению в зачет, через ведение раздельного учета»;

- статья 410 «Порядок определения сумм налога на добавленную стоимость, разрешенного к отнесению в зачет, плательщиком налога на добавленную стоимость, осуществляющим строительство жилого здания» (части жилого здания);

- статья 411 «Дополнительная сумма налога на добавленную стоимость, относимого в зачет».

Счет-фактура

Статьей 412 Налогового кодекса расширен перечень лиц, обязанных выписывать счета-фактуры при реализации товаров, работ и услуг. Кроме плательщиков НДС счет-фактуру обязаны выписывать следующие лица:

1) налогоплательщики в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, принятыми в целях реализации международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан;

2) комиссионер, не являющийся плательщиком налога на добавленную стоимость, в случаях, установленных статьей 416 настоящего Кодекса;

3) экспедитор, не являющийся плательщиком налога на добавленную стоимость, в случаях, установленных статьей 415 настоящего Кодекса;

4) налогоплательщики в случае реализации импортированных товаров.

Законом РК «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» приостановлено действие пунктов 1, 2, 3 и 4 статьи 412 Налогового кодекса до 1 января 2019 года.

Данные пункты в период приостановления действуют в редакции установленной статьей 37 Закона, в которой обязанность по выписке счетов-фактур в электронной форме возложена на:

1) налогоплательщики в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, принятыми в целях реализации международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан;

2) налогоплательщики, подлежащие налоговому мониторингу;

3) налогоплательщики, являющиеся в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан уполномоченным экономическим оператором, таможенным представителем, таможенным перевозчиком, владельцем складов временного хранения, владельцем таможенных складов;

4) налогоплательщики, осуществляющие международные перевозки грузов.

Вместе с этим, Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность за невыписку налогоплательщиком счет-фактуры в электронной форме в виде «предупреждения», а при повторном действии предусмотрен штраф на субъектов малого предпринимательства в размере сорока, на субъектов среднего предпринимательства - в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства - в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.

По итогам проведения разъяснительных семинаров, круглых столов, а также в связи с многочисленными обращениями налогоплательщиков, осуществляющих международные перевозки, в настоящее время вносятся изменения в статью 412 Налогового кодекса в части исключения нормы, обязывающей выписывать счет-фактуру в электронной форме для субъектов малого предпринимательства. Указанные изменения будут введены ретроспективно с 1 января 2018 года.

Налоговая декларация

Внесены изменения по порядку представления реестров счетов-фактур по приобретенным и реализованным в течение налогового периода по товарам, работам и услугам, которые предоставляются одновременно с декларацией. Так, согласно внесенных изменении, в случае если плательщик налога на добавленную стоимость:

выписывает в течение налогового периода счета-фактуры в электронной форме и на бумажном носителе, то в реестре счетов-фактур по реализованным в течение налогового периода товарам, работам, услугам отражаются счета-фактуры, выписанные на бумажном носителе;

получает в течение налогового периода счета-фактуры в электронной форме и на бумажном носителе, то в реестре счетов-фактур по приобретенным в течение налогового периода товарам, работам, услугам отражаются счета-фактуры, выписанные на бумажном носителе.

В случае если плательщик налога на добавленную стоимость:

выписывает в течение налогового периода счета-фактуры исключительно в электронной форме, то реестр счетов-фактур по реализованным в течение налогового периода товарам, работам, услугам в налоговые органы не представляется;

получает в течение налогового периода счета-фактуры исключительно в электронной форме, то реестр счетов-фактур по приобретенным в течение налогового периода товарам, работам, услугам в налоговые органы не представляется.

Взаимоотношения с бюджетом по НДС

Внесены изменения по порядку возврата превышения НДС, по оборотам, облагаемым нулевой ставке. Согласно статье 429 Налогового кодекса превышение суммы налога на добавленную стоимость подлежит возврату в части суммы налога, отнесенного в зачет по товарам (работам, услугам), использованным для целей оборота по реализации, облагаемого по нулевой ставке, то есть по остаткам товаров возврат НДС производится не будет. Положение данного пункта не применяется к налогоплательщикам, имеющим право на применение упрощенного порядка возврата превышения налога на добавленную стоимость.

Так же, для поддержки экспортно-ориентированных компаний внесено ряд поправок в проект нового Налогового кодекса, предусматривающих упрощение и оптимизацию процедур возврата НДС, том числе:

с 2018 года:

- сокращены сроки возврата до 30 рабочих дней экспортерам, осуществляющим выписку и получение электронных счетов-фактур, а также при условии не отнесения его в зону риска (статья 431 нового Налогового кодекса).

(По предыдущему НК сроки возврата НДС в общеустановленном порядке сохраняются - 55 рабочих дней - доля 0% ставки более 70% и 155 календарных дней - доля 0% ставки менее 70%);

- отменено проведение встречных проверок поставщиков экспортеров, взамен в случае нарушений камерального контроля будут направляться уведомления по камеральному контролю (статья 152 нового Налогового кодекса).

(Пункт 8 статьи 635 предыдущего НК - в ходе налоговой проверки на возврат НДС из бюджета, обязательная встречная проверка проводится по всем поставщикам, по которым выявлены расхождения по отчету «Пирамида»);

- исключены требования по финансовому обеспечению управляющей компанией и возложения ответственности на участников СЭЗ (статья 389 нового НК).

(Статья 244-2 предыдущего НК - подтверждение сумм НДС, подлежащих возврату поставщику товаров на территорию СЭЗ зависит от формирования финансового обеспечения управляющей компании в размере не менее 205 000-кратному МРП (465,1 млн тенге);

с 2019 года:

- сокращены сроки возврата до 15 рабочих дней при применении налогоплательщиками контрольного счета НДС на добровольной основе.

(Статья 433 нового НК - при применении контрольного счета НДС открытого в банках второго уровня для учета НДС в т.ч. для уплаты НДС в бюджет, а также при взаиморасчетах между покупателями и поставщиками по поставке товаров, налогоплательщикам будет производиться возврат дебетового НДС по приобретенным товарам внутри страны налогоплательщикам, не имеющим обороты, облагаемые по «0» ставке. Перечень товаров утверждается уполномоченным органом. Налоговые органы при проведении проверок будут проводить сверку цепочки финансовых транзакций по контрольным счетам НДС с ИС ЭСФ, лицевых счетов налогоплательщиков, данных деклараций по НДС по исчисленным и уплаченным суммам НДС в бюджет, что позволит осуществлять конечному потребителю товара гарантированный возврат НДС в течение 15 рабочих дней. Аналогичный порядок на добровольной основе вправе применять и экспортеры).

Метод зачета

Для применения уплаты НДС методом зачета по импорту товаров отменено представление копии свидетельства о постановке на регистрационный учет по НДС, формы Обязательства по отражению суммы НДС в декларации по НДС (300.00). Кроме того, уточнено, что снятие с регистрационного учета по НДС после выпуска товаров до истечения 5 лет с даты выпуска товаров (принятия на учет товаров) не является нарушением требований для применения уплаты НДС методом зачета.

Освобождение от НДС передачи в финансовый лизинг товаров, по которым НДС уплачен методом зачета при импорте с ЕАЭС для целей исключения дискриминации товаров, передаваемых в финансовый лизинг, импортированных с третьих стран и с ЕАЭС.

Применение отсрочки по уплате НДС на импорт уполномоченными экономическими операторами (УЭО) по сроку 20 числа третьего месяца, следующего за месяцем, в котором произведен выпуск импортируемых товаров для внутреннего потребления.

Для подтверждения НДС по нулевой ставке при экспорте товаров на территорию ЕАЭС отменено представление заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налогового органа государства-члена ЕАЭС на бумажном носителе в связи с получением таких заявлений в электронном виде.

При реализации товаров, импортированных с территории ЕАЭС, счет-фактура в электронной форме выписывается не позднее 20 числа месяца, следующего за налоговым периодом.