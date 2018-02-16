Пропавшая в Алматы студентка нашлась

Пропавшая студентка КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Тамина Эльдарова нашлась в Алматы. Об этом Zakon.kz сообщила ее сестра.

"Ее нашли", - сказала она.

Напомним, 12 февраля в 13.40 девушка вышла из университета и пропала. Ранее мать девушки сообщила, что ее дочь похитил мужчина, который один раз уже поступал так.

Фото: liveinternet.ru.