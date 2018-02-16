В Алматы на Кок-Тобе запретили фотографировать

В парке Кок-Тобе в Алматы запретили фотографировать. Об этом на своей странице в Facebook написал фотограф Максим Золотухин, передает Zakon.kz.





"Сегодня с утра поднялся на Кок-Тобе, хотел пару снимков снежных сделать. Был остановлен на горе охраной, которая сообщила, что теперь фотосъемка тут запрещена. Ведь мир находится в опасности и то, что я сфотографирую может попасть к террористам. Но есть выход - надо заплатить 35 тысяч тенге и продолжать гулять с фотоаппаратом. Как-будто 35 тысяч являются гарантией того, что снимки к террористам не попадут", - написал он.

На вопрос фотографа - на каком основании он должен платить, ведь он не снимает видеоролик для Кайрата Нуртаса или не проводит свадебный сет, ему предъявили ксерокопию внутреннего распоряжения, в котором сказано, что час фото-видеосъемки стоит 35 тысяч тенге. И основанием для оплаты служит фотоаппарат.

"Но ведь у половины туристов тоже есть фотоаппараты, сказал я. На что получил ответ, что туристам теперь тоже снимать запрещено. Представитель охраны не дал мне переснять эту ксерокопию и не позволил записать разговор с ним. Уважаемое Управление туризма Алматы, ну как же так, ладно, мы местные, так давно к запретам на съемку практически везде привыкли, но запрещать иностранцам на фотоаппараты бесплатно снимать визитную карточку города и вид на сам город - я тут уже и сказать не знаю что. Такое ощущение, что все государственные усилия по привлечению туристов в наш регион раз за разом разбиваются о ксерокопию внутреннего распоряжения очередной частной лавочки", - считает фотограф.

Фотограф отметил, что с каждым годом в Алматы становится все хуже в этом направлении, так как за границей ему никто, никогда и нигде не запрещал снимать.

"Почему наши гости должны уезжать с чувством разочарования и непонимания?" - вопрошает он.

Портал Zakon.kz попытался взять у администрации парка комментарий по этому поводу, но, к сожалению, никакого подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

Фото: facebook.com/maxzolotuhin.maxmaxmax