Центр детской онкогематологии планируется открыть в Актобе

В Казахстане на сегодняшний день лечением рака у детей занимаются лишь два специализированных центра в Астане и Алматы.

В Актобе в рамках дальнейшего развития Актюбинского медицинского кластера планируется открыть центр детской онкогематологии. Вопросы реализации проекта были обсуждены в ходе встречи главы региона Бердыбека Сапарбаева и ведущим детским онкогематологом мира, профессором Университетского медицинского комплекса «Шаритэ» (Германия) Гюнтером Хенце передает пресс-служба акима Актюбинской области.

«В соответствии с поручениями Главы государства в Казахстане ведется большая работа по развитию сферы здравоохранения. Об этом свидетельствует рост продолжительности жизни населения. В этом, конечно, заслуга врачей. Вы делаете великое дело – лечите и спасаете жизни детей», - сказал Б. Сапарбаев.

Глава региона отметил значительные успехи в развитии региональной медицины и подчеркнул необходимость дальнейшего улучшения качества медицинской помощи населению с внедрением передовых технологий, подготовки профессиональных кадров, эффективного лечения, предупреждения и выявления заболеваний на ранней стадии.

«Наша задача – создать все условия для получения высококвалифицированной медицинской помощи детям с онкозаболеваниями. В перспективе здесь смогут получать лечение дети со всех регионов Западного Казахстана», - добавил он.

В свою очередь профессор Хенце высоко оценил возможности реализации проекта в Актобе и выразил готовность посодействовать в подготовке специалистов.

«В течение нескольких дней мы изучали имеющиеся в областной детской больнице условия. Я считаю, что стартовые возможности очень хорошие. Онкологические центры должны работать вместе с другими отделениями, поскольку при лечении рака привлекаются специалисты разных профилей», - пояснил он.

По данным руководителя управления здравоохранения Асета Калиева, на сегодня в регионе насчитывается 167 детей с онкологией. Ежегодно регистрируется порядка новых 30-35 случаев заболевания среди детей, в западных областях страны – около 140.

В Казахстане на сегодняшний день лечением рака у детей занимаются лишь два специализированных центра в Астане и Алматы. К примеру, в Германии их насчитывается около 50. Поэтому строительство данного центра именно в Актобе является весьма актуальным.

С именем Гюнтера Хенце связано развитие детской онкогематологии в мире, он является создателем протокола лечения острой лимфообластной лейкемии и неходжкинских лимфом. Благодаря его вкладу в науку и практическое здравоохранение в 1990 году в Германии излечиваемость онкопатологии у детей достигла 70%. В 1998-2011 годах возглавлял международное общество детской онкологии. В 2012-2016 годы курировал вопросы лечения детской онкологии и адаптации современных программ в Казахстане.



