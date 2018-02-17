Власти снесут школу во Флориде, где были убиты 17 человек

Здание школы в Паркленде, в которой в среду бывший ученик застрелил 17 человек, решено снести. Решение принято на совещании руководства школы, сообщает НТВ со ссылкой на Associated Press. Ранее глава школьного совета округа Броуард Роберт Рэнси заявил, что дети не должны учиться в здании, в котором произошла такая трагедия.

По данным агентства, возможность сноса здания руководство школы уже обсуждало с членами законодательного собрания штата. Сенатор местного парламента Билл Гальвано оценил расходы на снос старого и строительство нового здания в 30 млн долларов.

Жертвами бойни в школе «Марджори Стоунман Дуглас» стали 17 человек. 14 февраля 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из учебного заведения за нарушение дисциплины, зашел в школу в разгар занятий, активировал пожарную сигнализацию, чтобы ученики выбежали в коридор, бросил дымовую шашку и открыл огонь. Он стрелял из полуавтоматической винтовки, которая используется полицией США. В суде Круз признал свою вину.



О Крузе известно, что у него были проблемы с психикой. Кроме того, знакомые и соседи преступника утверждают, что нападение можно было предугадать и предотвратить, так как о странных поступках Круза и его увлечении оружием поступали жалобы в полицию и ФБР. В связи с этим губернатор Флориды Рик Скотт даже потребовал отставки главы ФБР Кристофера Рея.

Фото: Delfi