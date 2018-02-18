В ходе спецоперации в Казахстане было задержано четверо кыргызстанцев

В настоящее время МИД Кыргызской Республики проводит работу с компетентными органами Республики Казахстан относительно лиц и обстоятельства задержания.

В ходе масштабной спецоперации на юге Казахстана задержаны четверо граждан Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе МИД КР, сообщает zakon.kz.

"Относительно задержания депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Асылбек уулу Дамирбека, Министерство иностранных дел Кыргызской Республики сообщает о получении от казахстанской стороны сведений о том, что 15 февраля на территории Республики Казахстан задержаны 4 гражданина Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время МИД Кыргызской Республики проводит работу с компетентными органами Республики Казахстан относительно лиц и обстоятельства задержания. Ранее сообщалось о задержании двоих граждан Кыргызстана в ходе спецоперации, которую силовики провели в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в Алматы. Были задержаны 29 человек. Одним из задержанных оказался парламентарий соседнего государства.

Вечером 16 февраля МИД Кыргызстана вручил ноту посольству Казахстана в связи с данными о задержании граждан Кыргызстана, относительно подтверждения или опровержения данных сведений, а также, в случае подтверждения, дачи информации о личностях задержанных, предоставлении полной информации и соответствующих разъяснений обстоятельств произошедшего.

Фото: kgd.gov.kz

