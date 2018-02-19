Эксперт представил прогноз курса тенге на неделю

Биржевой курс нацвалюты на прошедшей неделе формировался в узком валютном диапазоне — 319,4-327,3 тенге с незначительным укреплением к концу недели на 2,4%. В укреплении наибольшую роль сыграли внешние макроэкономические факторы, передает Sputnik.

В первую очередь, в соответствии с индексом USD доллар США в течение прошедшей недели существенно ослаб по отношению к ведущим мировым валютам на 1,4%. На ослабление американской валюты повлияли обнародованные негативные статистические данные по рынку труда, в частности, увеличилось число обратившихся за получением пособий по безработице. Кроме этого, уровень потребительских цен показывает динамику ниже прогнозных, что свидетельствует о замедлении уровня инфляции. Негативные экономические показатели снижают вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики, которая предполагает в 2018 года последовательное повышение базовой ставки в три-четыре раза.

Вторым немаловажным фактором поддержки курса нацвалюты является сложившийся положительный тренд нефтяных котировок. Рост стоимости нефти за прошедшую неделю составил 1,5%, в основном за счет последовательного роста мирового спроса на нефть и ослабления американской валюты. Поддержку курсу нацвалюты также оказало укрепление курса российского рубля.

Учитывая сложившиеся обстоятельства на мировых товарных, финансовых рынках, на формирование курса тенге на предстоящей неделе будут влиять следующие факторы:

1) согласно обнародованным еженедельным статистическим данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes от 16 февраля количество нефтяных буровых установок в течение недели увеличилось на семь единиц. Активизация буровой активности является негативным фактором для стоимости нефти. Также следует учитывать, что согласно статистическим данным существенно выросли товарные запасы нефтепродуктов, что свидетельствует о снижении потребительского спроса. Учитывая возможное дальнейшее увеличение товарных запасов нефти и нефтепродуктов, объемов добычи нефти, существует вероятность коррекции стоимости нефти в сторону понижения. Исходя из этого, стоимость нефти на предстоящей неделе будет в пределах 63-65 долларов за баррель Brent;

2) снижение стоимости нефти спровоцирует ослабление курса российской валюты, что непосредственно отразится на устойчивости нацвалюты.

Основываясь на сложившихся внешних факторах, биржевой курс нацвалюты по отношению к доллару США на текущей неделе, предполагается, будет формироваться в следующем курсовом коридоре — 319-322 тенге в сторону ослабления.

Арман Байганов

Фото: Алау-ТВ

