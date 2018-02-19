Самые смешные команды КВН выступят в Казахстане

Победители Высшей Лиги КВН-2017 года - казахстанская команда "Спарта Номад Астана", чемпионы Высшей Лиги КВН-2016 "Aзия MIX" Бишкек, команды "Плюшки" (Тверь) и "Борцы" (Сургут) выступят в Казахстане.

Выступления состоятся 8 марта во Дворце Республики в Алматы и 9 марта в Центральном концертном зале "Казахстан" в Астане.

Билеты можно приобрести на сайте www.kassir.kz, кассах Дворца Республики Алматы и ЦКЗ "Казахстан" Астаны, а также других кассах двух городов.

Напомним, финал КВН 2017 года прошел в зале Центрального театра российской армии в Москве. Астанинская "Спарта Номад" сражалась за победу с четырьмя командами из России: "Радио Свобода" (Ярославль), "Раисы" (Иркутск), Сборная Большого Московского Государственного Цирка (Москва), "Плюшки" (Тверь). После двух раундов основная борьба развернулась между казахстанскими КВНщиками и ярославской "Радио Свобода". Оба коллектива имели по 9,3 балла. У "Плюшек" из Твери - 9,2 балла, "Раисы" набрали 9 баллов. После конкурса "Стэм" казахстанцы уступали ярославской команде 0,1 балла. В решающем конкурсе казахстанцы смогли обойти "Радио Свобода".