Детали крупномасштабной спецоперации сообщили в Генпрокуратуре

Официальный представитель Генеральной прокуратуры РК Оксана Лоскутова рассказала детали спецоперации 15-16 февраля, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

В целях усиления противодействия организованным преступным группам, осуществляющим контрабандную деятельность на приграничных территориях страны, а также наведением порядка в околотаможенной сфере Комитетом национальной безопасности и Национальным бюро по противодействию коррупции в целях пресечения противоправной деятельности при координации Генеральной прокуратуры РК проведена крупномасштабная одновременная спецоперация в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях и в городе Алматы.

"На сегодняшний день задержано 35 подозреваемых лиц, в числе которых трое граждан Кыргызской Республики, должностные лица таможенных органов, пограничной службы, брокеры, посредники, а также члены организованных преступных групп. 33 из них с санкции суда арестованы", - сообщила она.

По ее словам, спецоперации предшествовала длительная оперативная разработка. Вскрыты и задокументированы устойчивые схемы контрабанды товаров народного потребления через таможенные посты Алтынколь, Калжат и Хоргос на казахстанско-китайском, Кордай и Карасу на казахстанско-кыргызском и Сарыагаш, Казыгурт, Атамекен, Капланбек на казахстанско-узбекском участках границы.

"Контрабандный товар увозился в Казахстан из Китая напрямую, а также через Кыргызстан с применением теневых схем таможенного администрирования и поддельных документов. Подозреваемым содействовали отдельные должностные лица таможенных органов и пограничной службы, обеспечивавших таможенное оформление по заниженным ставкам и сопровождение груза. Товары направлялись в крупные города Казахстана и Российской Федерации", - сообщила Лоскутова.

По словам официального представителя, на казахстанско-узбекистанском участке государственной границы таможенники получали взятки за ускоренное прохождение товаров через пункты таможенных пропусков. Причастные к контрабанде лица предпринимали попытки заручиться покровительством со стороны специальных и правоохранительных органов путем передач крупных денежных вознаграждений.

"Всего проведенными мероприятиями ликвидировано восемь ОПГ. Начаты досудебные расследования по фактам экономической контрабанды, создания, руководства и участия в организованной преступной и транснациональной преступной организации и взяточничества. С санкции суда проведено 76 обысков, в ходе которых изъята значительная сумма денежных средств в национальной и иностранных валютах, ювелирные изделия, правоустанавливающие бухгалтерские документы и таможенные декларации. Задержаны две автомашины с контрабандным грузом. Происхождение денежных средств и материальных ценностей будет проверено в рамках досудебного расследования", - заключила она.

Следствие ведется межведомственной следственно-оперативной группой. Дело взято на контроль Генеральным прокурором.

Фото: кадр из видео.