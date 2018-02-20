ГФСС запустил услугу «online-прослеживание» документов на назначение социальных выплат
Министерство труда и социальной защиты населения РК сообщает, что для удобства граждан на сайте Государственного фонда социального страхования www.gfss.kz и через мобильное приложение Smart-Astana запущено online-прослеживание документов с момента их сдачи до назначения социальной выплаты. Путем введения ИИН человек может узнать, на какой стадии рассмотрения находятся его документы.
Справочно:
Социальные выплаты из ГФСС назначаются по шести видам социальных рисков:
- утрата трудоспособности;
- потеря кормильца;
- потеря работы;
- беременность и роды;
- усыновление новорожденного ребенка;
- уход за ребенком до 1 года.
20 февраля 2018, 07:53
Источник, интернет-ресурс: Министерства труда и социальной защиты населения РК
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