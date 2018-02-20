Казахстанцы могут поучаствовать в оценке новых учебников

Поступившие замечания и предложения направляются в издательства для их учета при доработке содержания учебника.

В Казахстане заработал новый портал «Общественная оценка учебников». Об это на своей странице в Facebook сообщило Министерство образования и науки РК, передает Zakon.kz.



Портал создан для обратной связи с широкой родительской и педагогической общественностью. На время научной и педагогической экспертизы макеты всех учебников размещаются на этом портале.

"Уже сейчас казахстанцы могут ознакомиться с макетами учебников для 3, 6, 8 классов (для учебного года 2018-2019 г.) и оставить свой комментарий. Поступившие замечания и предложения направляются в издательства для их учета при доработке содержания учебника", - отмечается в сообщении.

Все желающие могут оставить свои комментарии, замечания и предложения, направленные на улучшение качества и содержания учебников.

Напомним, в начале прошлого учебного года родители казахстанских школьников возмутились обновленным содержанием учебника русского языка для седьмого класса. Волну негодования вызвали задания с лингвистической сказкой российского литератора Людмилы Петрушевской, а также наличие в учебниках тем, касающихся генетически модифицированных организмов, влияния ландшафта на национальный характер.

Новые базовые учебники были внедрены в Казахстане в 2016 году для учеников первого класса. В 2017 году книги с обновленным содержанием внедрялись для второклашек, учащихся пятых и седьмых классов. Ранее они были протестированы в Назарбаев интеллектуальных школах в течение пяти лет.

Фото: dw.com