Уральский мост сократит дороги между Актобе и Атырау

Строительство дороги стало целесообразным благодаря новому мосту через реку Урал, который возводится в окрестностях Атырау.

Соединить две республиканские дороги, сократив путь между Актобе и Астраханью, планируют в Атырау, сообщает МИА «Казинформ».

«В области идет разработка технико-экономического обоснования на строительство объездной автодороги, которая не будет заходить в Атырау. Ее рабочее название Северная. Протяженность составит 26 км. Эта дорога соединит между собой трассы республиканского значения Актобе-Атырау и Атырау-Астрахань», - сообщил заместитель акима области Жасулан Суюнчалиев.

Разработка ТЭО должна завершиться уже в марте. Строительство этой дороги стало целесообразным благодаря новому мосту через реку Урал, который возводится в окрестностях Атырау. После завершения строительства дороги транзитный большегрузный транспорт, следующий из Актобе в Астрахань и в обратном направлении, будет следовать в обход Атырау.

Фото: inform.kz