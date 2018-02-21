В каких видах спорта выступят казахстанцы на ОИ-2018 сегодня
21 февраля 2018, 06:44
Спортсмены примут участие в фигурном катании и лыжных гонках.
Сегодня наши спортсмены выступят в двух видах спорта на Олимпийских играх-2018, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Представляем вашему вниманию расписание выступлений казахстанских спортсменов на 21 февраля:
Фигурное катание
Женщины, одиночное катание
Элизабет Турсынбаева, Айза Имамбек
Начало в 07:00* - короткая программа
Лыжные гонки
Мужчины, командный спринт
Денис Волотка, Алексей Полторанин
Начало в 14:50 - полуфинал, 16:30 - финал
Женщины, командный спринт
Анна Шевченко, Валерия Тюленева
Начало в 14:00 - полуфинал, 16:00 - финал.
*по времени Астаны
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Фото: Казинформ
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