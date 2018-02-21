В каких видах спорта выступят казахстанцы на ОИ-2018 сегодня

21 февраля 2018, 06:44

Спортсмены примут участие в фигурном катании и лыжных гонках.

Сегодня наши спортсмены выступят в двух видах спорта на Олимпийских играх-2018, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Представляем вашему вниманию расписание выступлений казахстанских спортсменов на 21 февраля:

Фигурное катание

Женщины, одиночное катание

Элизабет Турсынбаева, Айза Имамбек
Начало в 07:00* - короткая программа

Лыжные гонки

Мужчины, командный спринт

Денис Волотка, Алексей Полторанин
Начало в 14:50 - полуфинал, 16:30 - финал

Женщины, командный спринт
Анна Шевченко, Валерия Тюленева
Начало в 14:00 - полуфинал, 16:00 - финал.

*по времени Астаны

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Фото: Казинформ


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