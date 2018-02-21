Эксперты посчитали зарплаты преподавателей в РК

Преподаватели и прочие сотрудники вузов получают на 5% меньше, чем в среднем работники по РК.

По итогам 2017 года заработные платы в сфере образования составляли 97,16 тысячи тенге, в сфере высшего образования - 142,2 тысячи тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на FINPROM.KZ.

Рост заработных плат работников вузов составил 4,2% за год, хотя в целом по системе образования - был на уровне менее 3%.

В то же время, с учетом инфляции, покупательская способность заработных плат работников высших учебных заведений сократилась на 2,9% за год, в целом по образовательной сфере - упала сразу на 4,4%.

По словам вице-министра образования и науки Бибигуль Асыловой, заработная плата работников образования зависит от нескольких факторов, в том числе образования, категории, стажа работы, нагрузки, видов доплат и надбавок*. На начало года среднемесячная заработная плата работника образования составляла 99 тыс. тенге. Зарплата учителя в школе - 108 тыс. тенге, преподавателя вуза - 113 тыс. тенге. В зависимости от перечисленных факторов размер заработной платы может варьироваться.

Согласно данным МОН РК, за последние 15 лет зарплата педагогов выросла более чем в 6,5 раз. В 2016 году, в результате внедрения новой модели оплаты труда, зарплата учителей повысилась до 29%. На это было потрачено 230 млрд тенге.

В республиканском бюджете на 2017 год на образование было предусмотрено 418 млрд тенге. Из них на развитие технического и профессионального, высшего и послевузовского образования было заложено более 207 млрд тенге, в том числе на подготовку порядка 120 тысяч студентов, магистрантов и докторантов.

На начало 2017/2018 учебного года в Республике Казахстан действовало 127 высших учебных заведений (с учетом филиалов).

В них были заняты 38,2 тысячи преподавателей, из которых 3,3 тыс. человек (8,5%) имели ученую степень доктора наук, 13,3 тыс. человек (34,7%) - кандидата наук, 2,3 тыс. человек (6,1%) - звание профессора, 6 тыс. человек (15,7%) - доцента.

Ученую степень доктора философии (PhD) имели 1,9 тыс. человек (4,9%), 208 человек (0,5%) - доктора по профилю. Число преподавателей, имеющих академическую степень магистра - 12,1 тысячи (31,7%).

Общая численность студентов на начало 2017/2018 учебного года составляла 496,2 тыс. человек (+4% за год). Из них 76,2% занимаются на дневной форме обучения; 17% - на заочной и 6,8% - на вечерней, при этом 45,9% всего контингента студентов учатся в государственных вузах.

Численность студентов, получающих образование за счет государственных образовательных грантов, составляет 143,4 тыс. человек (28,9%), обучающихся на платной основе - 352,8 тыс. человек (71,1%).

Женщины составляют 54,3% студенческого коллектива, это 269,6 тысячи человек.

Валовый охват высшим образованием достиг в РК 51,1%, причем для женщин этот показатель (57,3%) значительно выше, чем для мужчин (45,2%).