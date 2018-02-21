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Аким Алматы о "Кок-Жайлау": Частных коттеджей не будет

21 февраля 2018, 11:44

Аким также добавил, что проект строительства обсуждается. И если минусов будет больше чем плюсов, реализация этого проекта не состоится.

В ходе отчётной встречи с населением Алматы аким города Бауржан Байбек высказался о строительстве высокогорного курорта Кок Жайляу, передает Zakon.kz.

"Мы там не химический завод будем строить, как многие думают, а чистый экологичный объект. Да, при строительстве будут возникать какие-то вопросы. Но у нас гор много", - сказал он.

Бауржан Байбек официально заявил, что строительства частных коттеджей в проекте не предусмотрено.

По словам акима, 30% города- это рынки и базары.

"Все это будет уходить в прошлое. 70% электронной коммерции приходится на Алматы. Сейчас молодежь покупает через интернет. Не ходят в торговые центры и на базары. Когда базары закроются, куда пойдут работающие там люди. Поэтому только туризм, других выходов нет", - считает аким.

Он отметил, что если мы сегодня не будем этим заниматься, то через 10 лет будет поздно.

"Может быть для кого-то это не популярное решение. Но был соцопрос, нас поддерживает более 80% горожан. Кому все нравится, сидит спокойно. Никто не хочет никому что-то доказывать. Мы думаем только в интересах города", - уточнил он.

Аким также добавил, что проект строительства обсуждается. И если минусов будет больше чем плюсов, реализация этого проекта не состоится.

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Фото: соцсети


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