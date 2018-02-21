В Атырауской области в музее Сарайшык построят современный визит центр

Согласно проекту это будет целый комплекс, который позволит создать все условия для туристов и посетителей.

Строительство визит-центра государственного историко-культурного музея-заповедника «Сарайшык» в с.Сарайшык Махамбетского района начнется в этом году. Об этом рассказал аким Атырауской области Нурлан Ногаев на отчетной встрече с населением.

Согласно проекту это будет целый комплекс, который позволит создать все условия для туристов и посетителей. Здесь планируется построить несколько зданий, это административное здание, гостиница и хозяйственно-бытовые постройки. Внутри двухэтажного административного здания будут располагаться экспозиционно-выставочные залы, фондохранилище, конференц-зал на 100-150 человек. Лабораторные и реставрационные помещения, библиотека с книгохранилищем и электронной базой данных. На территории комплекса будут расположены площадки для проведения лекций, музей под открытым небом и этноаул.

- Строительство данного визит центра проводится в рамках реализации программной статьи главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», -отметил глава региона Нурлан Ногаев. – Визит центр поспособствует увеличению въездного и внутреннего туризма, привлечет внимание людей к сакральному городищу Сарайшык.

Напомним для сохранения культурного наследия страны, в 2016 году из бюджета области было выделено Т1,6 млрд на берегоукрепительные работы. Строительство защитной дамбы началось в 2016 году, окончание запланировано на 2018 год. Высота дамбы будет составлять 3 метра, протяженность – порядка 1500 метров.

Сарайшык — первоначально один из торговых центров Золотой Орды, позже столица Ногайской Орды. Историческое городище Сарайчик находится в 50 км от Атырау, расположен рядом с с. Сарачик Махамбетского района Атырауской области. В 1999 году в этой местности был воздвигнут мемориальный комплекс «Ханская ставка — Сарайчик». В 1999 году здесь построили мечеть и 17-метровый мавзолей с памятными досками, обозначающими, что здесь похоронены 7 ханов.