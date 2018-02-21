В Атырау в 2018 году благоустроят городскую набережную

Набережная будет строиться в три этапа.

Об этом на отчетной встрече с населением рассказал аким Атырауской области Нурлан Ногаев, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

По словам главы региона благоустройство набережной начнется от моста Бейбарыса до «бананового берега» близ Атырауского государственного университета. Набережная станет полноценным местом для прогулок и отдыха горожан.

Набережная будет строиться в три этапа. Всего территория проведения строительно-монтажных работ составит 1861 метров. На новом участке набережной установят детские и спортивные площадки, скамейки и беседки, благоустроят пирсы и пляжную зону. Строители предусмотрели также и LED освещение. Реконструкция будет проводиться за счет социальных отчислений недропользователей. Начало строительства запланировано на 2018 год.

-Мы получали много жалоб от горожан касающихся состояния набережной реки Урал, в частности люди просили благоустроить ее, облагородить, - рассказал Нурлан Ногаев. – Мы учли пожелания людей. Новая набережная станет символом города. На этом работа не остановиться – будем прорабатывать различные варианты, которые помогут нам реконструировать всю территорию набережной р. Урал в Атырау.