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В Алматы водитель BMW X6 снес светофор и скрылся с места ДТП

22 февраля 2018, 06:31

В результате аварии пострадал водитель Toyota, его госпитализировали.

BMW Х6 двигался в северном направлении по улице Момышулы. Toyota Carina E направлялась в восточном направлении по улице Кабдолова, сообщает Zakon.kz.

По какой причине произошло ДТП, предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции и криминалистам.

От удара немецкую иномарку закрутило, она ударила светофор и вылетела на обочину. При осмотре салона BMW, на заднем сидении была обнаружена бутылка из-под пива.

В результате аварии пострадал водитель Toyota, его госпитализировали. Второй участник аварии с места ДТП скрылся пешком.


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