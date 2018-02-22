В Алматы водитель BMW X6 снес светофор и скрылся с места ДТП

В результате аварии пострадал водитель Toyota, его госпитализировали.

BMW Х6 двигался в северном направлении по улице Момышулы. Toyota Carina E направлялась в восточном направлении по улице Кабдолова, сообщает Zakon.kz.

По какой причине произошло ДТП, предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции и криминалистам.

От удара немецкую иномарку закрутило, она ударила светофор и вылетела на обочину. При осмотре салона BMW, на заднем сидении была обнаружена бутылка из-под пива.

В результате аварии пострадал водитель Toyota, его госпитализировали. Второй участник аварии с места ДТП скрылся пешком.