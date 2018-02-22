В Алматы водитель BMW X6 снес светофор и скрылся с места ДТП
В результате аварии пострадал водитель Toyota, его госпитализировали.
BMW Х6 двигался в северном направлении по улице Момышулы. Toyota Carina E направлялась в восточном направлении по улице Кабдолова, сообщает Zakon.kz.
По какой причине произошло ДТП, предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции и криминалистам.
От удара немецкую иномарку закрутило, она ударила светофор и вылетела на обочину. При осмотре салона BMW, на заднем сидении была обнаружена бутылка из-под пива.
В результате аварии пострадал водитель Toyota, его госпитализировали. Второй участник аварии с места ДТП скрылся пешком.
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