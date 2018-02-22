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Водитель машины, застрявшей на лестнице у театра в Алматы, найден и наказан

22 февраля 2018, 11:30

Штраф составит 15 МРП.

Водителя Toyota, которая застряла на лестнице у театра драмы имени Лермонтова, нашли и оштрафовали, передает Zakon.kz.

Как сообщил начальник отдела розыска Местной полицейской службы ДВД Алматы Ерик Насырбеков, еще вчера, 21 февраля, был установлен и найден автовладелец Toyota, заехавший на лестницу.

По словам Насырбекова, водитель, 1978 г.р., в свое оправдание сообщил, что плохо знает город, хотел объехать, но не сумел. Нарушителя ПДД привлекли к ответственности по ст.596 ч.1 (Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения). Штраф за это правонарушение составляет 15 МРП.

фото: Андрей Андреев/Facebook


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