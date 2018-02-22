Водитель машины, застрявшей на лестнице у театра в Алматы, найден и наказан
Штраф составит 15 МРП.
Водителя Toyota, которая застряла на лестнице у театра драмы имени Лермонтова, нашли и оштрафовали, передает Zakon.kz.
Как сообщил начальник отдела розыска Местной полицейской службы ДВД Алматы Ерик Насырбеков, еще вчера, 21 февраля, был установлен и найден автовладелец Toyota, заехавший на лестницу.
По словам Насырбекова, водитель, 1978 г.р., в свое оправдание сообщил, что плохо знает город, хотел объехать, но не сумел. Нарушителя ПДД привлекли к ответственности по ст.596 ч.1 (Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения). Штраф за это правонарушение составляет 15 МРП.
фото: Андрей Андреев/Facebook
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.