Песня Ерке Есмахан «Қайда?» помогает астанчанкам снизить боль при родах

Женщинам рекомендуют петь с 15 недели беременности, в этот период ребенок начинает слышать звуки и он привыкает к голосу своей мамы.

В перинатальном центре №3 Астаны беременным во время родов предлагают петь песни, которые помогают им правильно дышать, а также снять стресс. Об этом рассказала доктор медицинских наук, перинатальный психолог Сабира Кульчимбаева, сообщает Елорда Инфо.

Мастер-классы по подготовке к счастливому появлению ребенка по самым эффективным обезболивающим методикам проводят в перинатальном центре.

Один из видов подготовки к родам – вокалотерапия. Женщин учат правильно дышать, исполняя песни с разным темпом. Правильное дыхание помогает им контролировать боль, справляться с усталостью и паникой. Репертуар для родов будущим мамам подобрали на трех языках – казахском, русском и английском. Женщинам рекомендуют петь с 15 недели беременности, в этот период ребенок начинает слышать звуки и он привыкает к голосу своей мамы.

«Песни мы подобрали специально для семи видов дыхания, основываясь на международном опыте и 20-летней практики вокалотерапии. Во время родов при определенной силе схваток женщины должны дышать с соответствующим темпом, а песни помогают правильно это делать», - рассказала Сабира Кульчимбаева.

На казахском языке женщины поют песню на слова Абая «Желсіз түнде жарық ай», Ерке Есмахан «Қайда?», Торегали Тореали «Бол жанымда», Акылбек Жеменей «Қызыл өрік», Абай Бегей «Аспанға қараймын».

«Мы наблюдаем, что те женщины, которые прошли эти курсы подготовки, очень хорошо ведут себя при родах. Они более собраны, и процесс проходит легче, и они быстро выходят из этого состояния», - добавила психолог.

Помимо вокалотерапии, женщинам предлагают заниматься йогой и танцами. Также для них проводят уроки рисования и фотосессию.

«Есть методики обезболивания через танец. Мы подбираем позитивную музыку и под различные двигательные упражнения женщины снимают боль при схватках. Фотосессия и рисование создают позитивные эмоции, которые выделяют эндорфины, энкефолины. Эти наши внутренние наркотики помогают выносить ребенка и обезболивать процесс родов. Также через танцы трансформируется сексуальная энергия женщины, они раскрепощаются. А это создает положительный эмоциональный настрой», - добавила врач.

Фото: elorda.info