Старые банкноты номиналом 1000 тенге станут недействительными с 1 марта

Филиалы Национального Банка будут обменивать данные банкноты до 28 февраля 2021 года.

С 1 марта 2018 года банки второго уровня перестанут обменивать банкноты номиналом 1000 тенге образца 2006 года, сообщает Zakon.kz.

Филиалы Национального Банка будут обменивать данные банкноты до 28 февраля 2021 года.

При этом Национальный Банк информирует, что в обращении находятся памятные банкноты номиналом 1000 тенге, которые являются законным платежным средством.

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях отказ в приеме банкнот и монет, находящихся в обращении, влечет предупреждение, а в случае повторного отказа в течение года после наложения административного взыскания влечет штраф на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере десяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двадцати пяти месячных расчетных показателей.

Отказ банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в приеме, размене и обмене банкнот влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.

В случае возникновения вопросов, Вы можете обратиться в Управление по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций по телефонам: +7 (727) 2788 058, 2619-234, 2704-585 и в Управление по работе с наличными деньгами по телефону: +7 (727) 2704-569.