Булат Бакауов: Цифровизацией должны заниматься профессионалы, а не желающие заработать деньги

К 2022 году в Павлодарской области планируют оказывать 85% государственных услуг в электронном формате.

В Павлодарской области обсудили вопросы реализации государственной программы «Цифровой Казахстан». Как сообщил заместитель акима Павлодарской области Мейрам Бегентаев, работа по цифровизации в регионе ведется по всем пяти направлениям государственной программы.

- Предусмотрена оптимизация и автоматизация оказания государственных услуг, - заявил он. - В настоящее время в электронном формате оказывается 38% услуг, к 2022 году по этому показателю планируется достигнуть 85%.

Участие в совещании принял представитель национального инфокоммуникационного холдинга «Зерде» Куат Сагадиев.

- Павлодарская область занимает лидирующие позиции в понимании актуальности государственной программы «Цифровой Казахстан», - отметил сотрудник холдинга. - Мы готовы оказывать информационную, методологическую помощь, помогать в интеграции с центральными государственными органами в части цифровизации.





В завершении встречи глава региона Булат Бакауов заявил, что государственные служащие должны быть в первых рядах тех, кто популяризирует цифровизацию в стране.

- Цифровизация искоренит устаревшие процессы предоставления государственных услуг: уйдет бумажный документооборот, исчезнет большое количество документов и согласований, - сказал аким области. —При этом заниматься цифровизацией должны профессионалы, а не просто те, кто хочет заработать деньги. Сейчас на рынке активизировались фирмы, которые гоняться за заработком, не задумываясь о качестве выполнения работ.

По итогам совещания Булат Бакауов распределил обязанности по реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» среди своих заместителей.

