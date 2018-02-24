Более тысячи иностранцев-нарушителей выдворены из страны за три дня

7 тысяч иностранцев привлечены к административной ответственности.

За три дня созданными мобильными группами полиции выявлено более 7 тыс. иностранцев, нарушивших правила пребывания, которые привлечены к административной ответственности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

По решению судов из страны выдворены более 1000 иностранцев и водворены в приемники-распределители 700 лиц.

За нарушение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы к ответственности привлечены 269 работодателей.

- В результате работы сотрудников миграционной службы, криминальной и административной полиции за нарушение миграционного законодательства в Едином реестре досудебного расследования зарегистрировано 78 уголовных правонарушений, - отметил председатель Комитета миграционной службы МВД Мурат Кабденов. – Задержаны 14 преступников, находящихся в розыске, в том числе 4 гражданина СНГ.

Всего по стране более 3 тыс. иностранцам сокращены сроки временного пребывания за нарушение миграционного законодательства.

Фото: dunyouzbeklari.com